В РФ с июля перестали публиковать ключевые демографические показатели, в частности, численность населения, количество рождений, смертей, браков и разводов, чтобы не привлекать внимание граждан к демографическому кризису в стране.

РФ стремительно теряет этнических россиян

Россия скрывает демографическую статистику, ведь она больше не коррелируется с пропагандистскими лозунгами о «величественной нации».

В 2024 году в РФ родилось 1,222 млн детей — самый низкий показатель с 1999 года. В первом квартале 2025 года родилось только 293-294 тыс. детей, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года и является самым низким показателем за 200 лет. Поделиться

К тому же смертность превышает рождаемость: в 2024 году естественная убыль населения составила 596,2 тыс. человек, что на 20,4% больше, чем в 2023 году.

Среди основных причин демографического кризиса:

эмиграция (с 24 февраля 2022 года Россию покинули от 800 тыс. до 950 тыс. человек),

увеличение смертности,

уменьшение рождения детей.

К тому же, демографическая статистика РФ не отражает потери на войне против Украины.

По данным СЗРУ, российские власти лишаются не просто солдат, но и демографического ресурса: численность этнических россиян, которых Кремль считает опорой режима, стремительно сокращается.