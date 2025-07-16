Конец мифа о величии — РФ стремительно теряет этнических россиян

В РФ с июля перестали публиковать ключевые демографические показатели, в частности, численность населения, количество рождений, смертей, браков и разводов, чтобы не привлекать внимание граждан к демографическому кризису в стране.
Главные тезисы
- Сокращение численности населения в России из-за увеличения смертности и снижения рождаемости приводит к естественной убыли.
- Российские власти скрывают действительность демографического кризиса, не публикуя ключевые демографические показатели.
- Эмиграция, увеличение смертности и уменьшение количества рождений - основные причины демографического кризиса в России.
РФ стремительно теряет этнических россиян
Россия скрывает демографическую статистику, ведь она больше не коррелируется с пропагандистскими лозунгами о «величественной нации».
К тому же смертность превышает рождаемость: в 2024 году естественная убыль населения составила 596,2 тыс. человек, что на 20,4% больше, чем в 2023 году.
Среди основных причин демографического кризиса:
эмиграция (с 24 февраля 2022 года Россию покинули от 800 тыс. до 950 тыс. человек),
увеличение смертности,
уменьшение рождения детей.
К тому же, демографическая статистика РФ не отражает потери на войне против Украины.
По данным СЗРУ, российские власти лишаются не просто солдат, но и демографического ресурса: численность этнических россиян, которых Кремль считает опорой режима, стремительно сокращается.
Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 16 июля 2025 года на войне против Украины составляют около 1037460 человек, из них 1170 человек — за минувшие сутки.
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