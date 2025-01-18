В Китае обостряется демографический кризис на фоне сокращения населения на 1,39 млн человек.
Главные тезисы
- Уровень смертности в Китае превышает уровень рождаемости в стране уже третий год подряд, что вызывает серьезные трудности и беспокойство у экспертов.
- Причины снижения уровня рождаемости в Китае включают политику одного ребенка, высокие расходы на уход за детьми и стремительную урбанизацию.
- Демографический кризис может привести к уменьшению рабочей силы и росту расходов на пенсии, что создаст дополнительную нагрузку на экономику Китая.
- Факторы, влияющие на снижение рождаемости, включают гендерную дискриминацию, высокие расходы на детей и нестабильность на рынке труда.
Что известно о демографическом кризисе в Китае
По информации издания, в 2024 году население КНР составляло 1,408 млрд человек по сравнению с 1,409 млрд годом ранее.
Численность населения сокращается третий год подряд. Общее количество родившихся детей в Китае в 2024 году составило лишь 9,54 млн, в то время как смертность составила 10,93 млн человек.
Это вызывает беспокойство у специалистов, поскольку в такой ситуации экономика КНР может столкнуться со значительными трудностями.
Рост расходов на уход за пожилыми людьми и пенсионные расходы, вероятно, также будут оказывать дополнительную нагрузку на китайскую экономику, поскольку у местных органов власти существует большая задолженность перед внутренними и внешними кредиторами.
Какие факторы повлияли на снижение уровня рождаемости в Китае
Уровень рождаемости в Китае снижается за последние 10 лет после перехода на политику, согласно которой семьям не рекомендовалось заводить более одного ребенка. Эта политика действовала в КНР с 1980 по 2015 год.
Кроме этого, на снижение уровня рождаемости повлияла стремительная урбанизация.
Среди других препятствий, которые создавали сложности в создании семьи и рождении детей молодыми китайскими парами, высокие расходы по уходу за детьми и обеспечение их надлежащим образованием, неопределенность с перспективами работы и замедление темпов роста экономики.
Демографы также отмечают, что проблема обостряется из-за гендерной дискриминации, которая заключается в возложении на женщин всех вопросов о быту.
Однако власти Китая стараются повышать рождаемость страны, и в 2024 году начали привлекать ресурсы для улучшения демографического кризиса.
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