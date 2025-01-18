В Китае смертность превышает рождаемость третий год подряд
Категория
Мир
Дата публикации

В Китае смертность превышает рождаемость третий год подряд

Китайский ребенок
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Источник:  online.ua

В Китае обостряется демографический кризис на фоне сокращения населения на 1,39 млн человек.

Главные тезисы

  • Уровень смертности в Китае превышает уровень рождаемости в стране уже третий год подряд, что вызывает серьезные трудности и беспокойство у экспертов.
  • Причины снижения уровня рождаемости в Китае включают политику одного ребенка, высокие расходы на уход за детьми и стремительную урбанизацию.
  • Демографический кризис может привести к уменьшению рабочей силы и росту расходов на пенсии, что создаст дополнительную нагрузку на экономику Китая.
  • Факторы, влияющие на снижение рождаемости, включают гендерную дискриминацию, высокие расходы на детей и нестабильность на рынке труда.

Что известно о демографическом кризисе в Китае

По информации издания, в 2024 году население КНР составляло 1,408 млрд человек по сравнению с 1,409 млрд годом ранее.

Численность населения сокращается третий год подряд. Общее количество родившихся детей в Китае в 2024 году составило лишь 9,54 млн, в то время как смертность составила 10,93 млн человек.

Это вызывает беспокойство у специалистов, поскольку в такой ситуации экономика КНР может столкнуться со значительными трудностями.

В Китае уровень смертности третий год подряд превышает показатели рождаемости
Демографический кризис в Китае

Рост расходов на уход за пожилыми людьми и пенсионные расходы, вероятно, также будут оказывать дополнительную нагрузку на китайскую экономику, поскольку у местных органов власти существует большая задолженность перед внутренними и внешними кредиторами.

Какие факторы повлияли на снижение уровня рождаемости в Китае

Уровень рождаемости в Китае снижается за последние 10 лет после перехода на политику, согласно которой семьям не рекомендовалось заводить более одного ребенка. Эта политика действовала в КНР с 1980 по 2015 год.

Кроме этого, на снижение уровня рождаемости повлияла стремительная урбанизация.

Среди других препятствий, которые создавали сложности в создании семьи и рождении детей молодыми китайскими парами, высокие расходы по уходу за детьми и обеспечение их надлежащим образованием, неопределенность с перспективами работы и замедление темпов роста экономики.

Демографы также отмечают, что проблема обостряется из-за гендерной дискриминации, которая заключается в возложении на женщин всех вопросов о быту.

Однако власти Китая стараются повышать рождаемость страны, и в 2024 году начали привлекать ресурсы для улучшения демографического кризиса.

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