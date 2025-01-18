У Китаї загострюється демографічна криза на тлі скорочення населення на 1,39 млн осіб.

Що відомо про демографічну кризу у Китаї

За інформацією видання, у 2024 році населення КНР складало 1,408 млрд осіб порівняно із 1,409 млрд роком раніше.

Кількість населення скорочується третій рік поспіль. Загальна кількість народжених дітей у Китаї в 2024 році склала лише 9,54 млн, тоді як смертність становила 10,93 млн осіб.

Це викликає занепокоєння у фахівців, оскільки за такої ситуації економіка КНР може зіткнутись зі значними труднощами.

Демографічна криза у Китаї

Зростання видатків на догляд за людьми похилого віку та пенсійні витрати, ймовірно, також чинитимуть додаткове навантаження на китайську економіку, оскільки у місцевих органів влади існує велика заборгованість перед внутрішніми та зовнішніми кредиторами.

Які фактори вплинули на зниження рівня народжуваності у Китаї

Рівень народжуваності у Китаї знижується протягом останніх 10 років після переходу на політику, відповідно до якої сім’ям не рекомендувалось заводити більше однієї дитини. Ця політика діяла у КНР з 1980 по 2015 рік.

Окрім цього на зниження рівня народжуваності вплинула стрімка урбанізація.

Серед інших перешкод, які створювали складнощі у створенні сім’ї та народженні дітей молодими китайськими парами, високі витрати на догляд за дітьми та забеспечення їх належною освітою, невизначеність із перспективами роботи та уповільнення темпів зростання економіки.

Демографи також зазначають, що проблема загострюється через гендерну дискримінацію, яка полягає у покладанні на жінок усіх питань щодо побуту.

Однак влада Китаю прагне підвищувати народжуваність країни, й у 2024 році почала залучати ресурси для покращення демографічної кризи.