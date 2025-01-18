У Китаї загострюється демографічна криза на тлі скорочення населення на 1,39 млн осіб.
Головні тези:
- У Китаї триває демографічна криза, оскільки смертність в країні перевищує народжуваність третій рік поспіль.
- Причини зниження рівня народжуваності у Китаї включають політику однієї дитини, стрімку урбанізацію, високі витрати на догляд за дітьми та інші соціально-економічні чинники.
- Зниження народжуваності у країні може призвести до серйозних труднощів для економіки, зокрема до зростання витрат на догляд за пенсіонерами та зменшення робочої сили.
- Уряд Китаю почав вживати заходів для підвищення народжуваності та вирішення демографічної кризи, однак проблема залишається актуальною.
Що відомо про демографічну кризу у Китаї
За інформацією видання, у 2024 році населення КНР складало 1,408 млрд осіб порівняно із 1,409 млрд роком раніше.
Кількість населення скорочується третій рік поспіль. Загальна кількість народжених дітей у Китаї в 2024 році склала лише 9,54 млн, тоді як смертність становила 10,93 млн осіб.
Це викликає занепокоєння у фахівців, оскільки за такої ситуації економіка КНР може зіткнутись зі значними труднощами.
Зростання видатків на догляд за людьми похилого віку та пенсійні витрати, ймовірно, також чинитимуть додаткове навантаження на китайську економіку, оскільки у місцевих органів влади існує велика заборгованість перед внутрішніми та зовнішніми кредиторами.
Які фактори вплинули на зниження рівня народжуваності у Китаї
Рівень народжуваності у Китаї знижується протягом останніх 10 років після переходу на політику, відповідно до якої сім’ям не рекомендувалось заводити більше однієї дитини. Ця політика діяла у КНР з 1980 по 2015 рік.
Окрім цього на зниження рівня народжуваності вплинула стрімка урбанізація.
Серед інших перешкод, які створювали складнощі у створенні сім’ї та народженні дітей молодими китайськими парами, високі витрати на догляд за дітьми та забеспечення їх належною освітою, невизначеність із перспективами роботи та уповільнення темпів зростання економіки.
Демографи також зазначають, що проблема загострюється через гендерну дискримінацію, яка полягає у покладанні на жінок усіх питань щодо побуту.
Однак влада Китаю прагне підвищувати народжуваність країни, й у 2024 році почала залучати ресурси для покращення демографічної кризи.
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