У Японії фіксують стрімке падіння рівня народжуваності і посилення демографічної кризи. Зокрема, фахівці підрахували, що із нинішніми темпами відношення народжуваності до смертності, через 695 років у країні може народитись остання дитина.
Головні тези:
- У Японії спостерігається різке зменшення рівня народжуваності, внаслідок чого загострюється демографічна криза.
- Прогнози показують, що населення Японії може значно зменшитись до 2070 року, якщо ситуація не зміниться.
- Уряд Японії вживає заходів для стимулювання народжуваності, виділяючи значні кошти на допомогу сім'ям з дітьми та пом'якшуючи імміграційні політики.
Що відомо про глибоку демографічну кризу у Японії
Як зазначають дослідники з Центру проблем економіки та суспільства літніх людей при Університеті Тохоку в Сендаї, скорочення населення Японії спостерігається на протязі останніх 15 років.
У 2024 році народжуваність у країні була на історичному мінімумі у 730 тис осіб, тоді як смертність сягнула рекордних 1,58 млн людей.
Рівень народжуваності у Японії також страждає внаслідок скорочення кількості шлюбів.
У МЗС Японії попередили, що країна має час до 2030 року, перш ніж демографічна криза стані незворотньою.
Аналітики Дослідницького центру прогнозують, що населення Японії може скоротитись зі 125 млн осіб до 87 млн вже до 2070 року.
Експерти також попереджають, що до 2070 року кількість громадян країни у віці 65 років і старше становитиме до 40% від загальної кількості населення.
Вже зараз цей показник становить 30%.
Якщо ситуація не зміниться, то до 5 січня 2720 року кількість японців віком до 15 років скоротиться до однієї людини.
Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба в жовтні говорив про те, що якщо нинішнє покоління сімей з маленькими дітьми не буде щасливим, то не буде способу подолати зниження народжуваності.
Як у Японії намагаються підвищити рівень народжуваності
Влада Японії вже довгі роки витрачає значні кошти на політику стимулювання народжуваності в країні. Востаннє було обіцяно виділити 3,6 трлн єн (25 млрд доларів США) протягом наступних трьох років на такі заходи, як подовження дитячих допомог і догляд за дітьми, а також збільшення підтримки освіти.
Крім того, Японія пом'якшує деякі зі своїх суворих імміграційних політик, щоб компенсувати скорочення робочої сили в деяких ключових галузях. Серед них догляд за літніми людьми та виробництво.
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