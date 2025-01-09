У Японії фіксують стрімке падіння рівня народжуваності і посилення демографічної кризи. Зокрема, фахівці підрахували, що із нинішніми темпами відношення народжуваності до смертності, через 695 років у країні може народитись остання дитина.

Що відомо про глибоку демографічну кризу у Японії

Як зазначають дослідники з Центру проблем економіки та суспільства літніх людей при Університеті Тохоку в Сендаї, скорочення населення Японії спостерігається на протязі останніх 15 років.

У 2024 році народжуваність у країні була на історичному мінімумі у 730 тис осіб, тоді як смертність сягнула рекордних 1,58 млн людей.

Рівень народжуваності у Японії також страждає внаслідок скорочення кількості шлюбів.

У МЗС Японії попередили, що країна має час до 2030 року, перш ніж демографічна криза стані незворотньою.

Населення Японії

Аналітики Дослідницького центру прогнозують, що населення Японії може скоротитись зі 125 млн осіб до 87 млн вже до 2070 року.

Експерти також попереджають, що до 2070 року кількість громадян країни у віці 65 років і старше становитиме до 40% від загальної кількості населення.

Вже зараз цей показник становить 30%.

Якщо ситуація не зміниться, то до 5 січня 2720 року кількість японців віком до 15 років скоротиться до однієї людини.

Поки зниження числа народжень не припиниться, стрілки "годинника" ніколи не повернуть назад. Японія може стати першою країною, яка вимре через зниження народжуваності. Ми повинні створити середовище, в якому жінки і люди похилого віку зможуть працювати, і прагнути до суспільства, в якому всі люди зможуть відігравати активну роль, — підкреслює директор Дослідницького центру Хіросі Есіда. Поширити

Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба в жовтні говорив про те, що якщо нинішнє покоління сімей з маленькими дітьми не буде щасливим, то не буде способу подолати зниження народжуваності.

Як у Японії намагаються підвищити рівень народжуваності

Влада Японії вже довгі роки витрачає значні кошти на політику стимулювання народжуваності в країні. Востаннє було обіцяно виділити 3,6 трлн єн (25 млрд доларів США) протягом наступних трьох років на такі заходи, як подовження дитячих допомог і догляд за дітьми, а також збільшення підтримки освіти.

Крім того, Японія пом'якшує деякі зі своїх суворих імміграційних політик, щоб компенсувати скорочення робочої сили в деяких ключових галузях. Серед них догляд за літніми людьми та виробництво.