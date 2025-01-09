В Японии фиксируют стремительное падение уровня рождаемости и усугубление демографического кризиса. В частности, специалисты подсчитали, что с нынешними темпами отношения рождаемости к смертности через 695 лет в стране может родиться последний ребенок.

Что известно о глубоком демографическом кризисе в Японии

Как отмечают исследователи из Центра проблем экономики и общества пожилых людей при Университете Тохока в Сендае, сокращение населения Японии наблюдается за последние 15 лет.

В 2024 году рождаемость в стране была на историческом минимуме у 730 тыс человек, тогда как смертность достигла рекордных 1,58 млн человек.

Уровень рождаемости в Японии также страдает вследствие сокращения числа браков.

В МИД Японии предупредили, что страна имеет время до 2030 года, прежде чем демографический кризис станет необратимым.

Население Японии

Аналитики Исследовательского центра прогнозируют, что население Японии может сократиться со 125 млн. человек до 87 млн. уже к 2070 году.

Эксперты также предупреждают, что к 2070 году количество граждан страны в возрасте 65 лет и старше составит до 40% от общей численности населения.

Уже сейчас этот показатель составляет 30%.

Если ситуация не изменится, то к 5 января 2720 количество японцев в возрасте до 15 лет сократится до одного человека.

Пока снижение числа рождений не прекратится, стрелки "часов" никогда не вернут назад. Япония может стать первой страной, которая вымрет из-за снижения рождаемости. Мы должны создать среду, в которой женщины и пожилые люди смогут работать, и стремиться к обществу, в котором все люди смогут играть активную роль, — подчеркивает директор Исследовательского центра Хироси Эсида. Поделиться

Премьер-министр Японии Сигеру Исибу в октябре говорил о том, что если нынешнее поколение семей с маленькими детьми не будет счастливо, то не будет способа преодолеть снижение рождаемости.

Как в Японии пытаются повысить уровень рождаемости

Власти Японии уже долгие годы тратят значительные средства на политику стимулирования рождаемости в стране. В последний раз было обещано выделить 3,6 трлн иен (25 млрд долларов США) в течение следующих трех лет на такие меры, как продление детских пособий и уход за детьми, а также увеличение поддержки образования.

Кроме того, Япония смягчает некоторые из своих строгих иммиграционных политик, чтобы компенсировать сокращение рабочей силы в некоторых ключевых отраслях.