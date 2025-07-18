Саботаж, взрывы, кибератаки. Россия масштабировала спецоперации на территории Европы

Число гибридных атак РФ в Европе стремительно возросло после начала полномасштабного вторжения в Украину. Основными мишенями остаются энергетика, транспорт и связь.
Главные тезисы
- Число гибридных атак РФ в Европе стремительно возросло после начала полномасштабного вторжения в Украину.
- Основными мишенями остаются энергетика, транспорт и связь на территории разных стран Европы.
- Россия проводит спецоперации с целью ослабления европейской солидарности и поддержки Киева через саботаж и дезинформацию.
Россия масштабировала спецоперации на территории Европы
Отмечается, что за период с 2014 по 2024 год документированы более 200 инцидентов — от саботажа и дезинформации до кибератак и электронного глушения GPS. Более 86% произошло после 2022 года, только в 2024-м — в шесть раз больше, чем в прошлом году.
Активность российских агентов, отмечают в разведке, носит системный характер. В среднем 20 стран ежегодно подвергались нападениям в 2022-2024 годах.
Чаще атак подвергаются государства, которые активно поддерживают Украину, в частности Польша, страны Балтии, Финляндия, Германия, Великобритания и Норвегия.
Проводит такие операции РФ, чтобы из-за провоцирования внутренних проблем ослабить европейскую солидарность и обусловить уменьшение поддержки Киева.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-