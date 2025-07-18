Саботаж, взрывы, кибератаки. Россия масштабировала спецоперации на территории Европы

Число гибридных атак РФ в Европе стремительно возросло после начала полномасштабного вторжения в Украину. Основными мишенями остаются энергетика, транспорт и связь.

Россия масштабировала спецоперации на территории Европы

Отмечается, что за период с 2014 по 2024 год документированы более 200 инцидентов — от саботажа и дезинформации до кибератак и электронного глушения GPS. Более 86% произошло после 2022 года, только в 2024-м — в шесть раз больше, чем в прошлом году.

С начала этого года были зафиксированы атаки на подводные кабели и объекты водоснабжения, а также попытки влияния на воздушные перевозки на территории стран Европейского Союза. Поделиться

Активность российских агентов, отмечают в разведке, носит системный характер. В среднем 20 стран ежегодно подвергались нападениям в 2022-2024 годах.

Чаще атак подвергаются государства, которые активно поддерживают Украину, в частности Польша, страны Балтии, Финляндия, Германия, Великобритания и Норвегия.

Проводит такие операции РФ, чтобы из-за провоцирования внутренних проблем ослабить европейскую солидарность и обусловить уменьшение поддержки Киева.