Експрезидент Росії, одіозний заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відзначився черговою абсурдною заявою. Цього разу він накинувся на Європу через ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії.

Медведєв цинічно погрожує Україні розгромом

Медведєв вважає, що нові європейські санкції нібито ніяк не вплинуть на Росію і погрожує бомбардуванням Києва.

Немає сенсу писати, що він здатний змінити позицію Росії настільки, наскільки це вдалося попереднім сімнадцяти. Наша економіка, звісно, вистоїть, а розгром бандерівського режиму триватиме. Удари по об'єктах так званої України, включаючи Київ, завдаватимуться зі зростаючою силою.

Також одіозний політик брехливо звинуватив Німеччину з Францією: буцімто їхнім лідерам не дають спокою лаври Третього рейху.

Чим це закінчується для Європи — відомо. Нам потрібно лише якомога довше зберігати пам'ять про їхню мерзенну русофобію і вчитися ненавидіти їх так сильно, як уміли наші предки. Ненависть — найважливіша зброя, що дозволяє найефективніше рухатися до своєї протилежності — кохання. Звичайно, щодо тих, хто його гідний. Поширити

Наприкінці Медведєв назвав Президентку Єврокомісії “огидною старою Урсулою”, яка заявила про удар ЄС у «серце військової машини Росії».