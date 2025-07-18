Медведєв погрожує Україні та Європі через 18-ий пакет санкцій ЄС проти РФ
Категорія
Політика
Дата публікації

Медведєв погрожує Україні та Європі через 18-ий пакет санкцій ЄС проти РФ

Медведєв
Джерело:  online.ua

Експрезидент Росії, одіозний заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відзначився черговою абсурдною заявою. Цього разу він накинувся на Європу через ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії.

Головні тези:

  • Медведєв застосовує цинічні погрози розгрому та бомбардування Києва як реакцію на нові європейські санкції проти Росії.
  • Економічна стійкість Росії в умовах санкцій не обертається на зміну політичної позиції країни.

Медведєв цинічно погрожує Україні розгромом

Медведєв вважає, що нові європейські санкції нібито ніяк не вплинуть на Росію і погрожує бомбардуванням Києва.

Немає сенсу писати, що він здатний змінити позицію Росії настільки, наскільки це вдалося попереднім сімнадцяти. Наша економіка, звісно, вистоїть, а розгром бандерівського режиму триватиме. Удари по об'єктах так званої України, включаючи Київ, завдаватимуться зі зростаючою силою.

Також одіозний політик брехливо звинуватив Німеччину з Францією: буцімто їхнім лідерам не дають спокою лаври Третього рейху.

Чим це закінчується для Європи — відомо. Нам потрібно лише якомога довше зберігати пам'ять про їхню мерзенну русофобію і вчитися ненавидіти їх так сильно, як уміли наші предки. Ненависть — найважливіша зброя, що дозволяє найефективніше рухатися до своєї протилежності — кохання. Звичайно, щодо тих, хто його гідний.

Наприкінці Медведєв назвав Президентку Єврокомісії “огидною старою Урсулою”, яка заявила про удар ЄС у «серце військової машини Росії».

Не впевнений, що вона розуміє де серце. Але думає вона, здається, завжди одним місцем. Тим, яким займалася під час невдалої лікарської практики.

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