Експрезидент Росії, одіозний заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відзначився черговою абсурдною заявою. Цього разу він накинувся на Європу через ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії.
Головні тези:
- Медведєв застосовує цинічні погрози розгрому та бомбардування Києва як реакцію на нові європейські санкції проти Росії.
- Економічна стійкість Росії в умовах санкцій не обертається на зміну політичної позиції країни.
Медведєв цинічно погрожує Україні розгромом
Медведєв вважає, що нові європейські санкції нібито ніяк не вплинуть на Росію і погрожує бомбардуванням Києва.
Немає сенсу писати, що він здатний змінити позицію Росії настільки, наскільки це вдалося попереднім сімнадцяти. Наша економіка, звісно, вистоїть, а розгром бандерівського режиму триватиме. Удари по об'єктах так званої України, включаючи Київ, завдаватимуться зі зростаючою силою.
Також одіозний політик брехливо звинуватив Німеччину з Францією: буцімто їхнім лідерам не дають спокою лаври Третього рейху.
Наприкінці Медведєв назвав Президентку Єврокомісії “огидною старою Урсулою”, яка заявила про удар ЄС у «серце військової машини Росії».
Не впевнений, що вона розуміє де серце. Але думає вона, здається, завжди одним місцем. Тим, яким займалася під час невдалої лікарської практики.
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