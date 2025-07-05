Медведєв цинічно "порадив" Рютте вчити російську мову

Пост зі своїми "роздумами" Медведєв оприлюднив у соцмережі Х.

Генсек Рютте явно з'їв занадто багато чарівних грибів, які так люблять голландці. Він бачить змову між Китаєм і Росією щодо Тайваню, а потім напад Росії на Європу. Але в одному він має рацію: йому варто вивчити російську мову. Це може стати в пригоді в сибірському таборі.