Медведєв цинічно "порадив" Рютте вчити російську мову

Одіозний заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відзначився черговою абсурдною заявою. Цього разу він "націлився" на генерального НАТО Марка Рютте.
Головні тези:
- Дмитро Медведєв звинуватив Марка Рютте у наркоманії та порадив йому вчити російську мову.
- Медведєв оприлюднив свої думки у соцмережі, реагуючи на заяву генерального секретаря НАТО про можливe змову між Китаєм і Росією відносно Тайваню.
- Генсек НАТО вважає, що Росія може напасти на Європу, спираючись на змову з Китаєм, що викликало іронічну реакцію Медведєва.
Медведєв звинуватив Рютте у наркоманії та порадив вчити російську мову
Пост зі своїми "роздумами" Медведєв оприлюднив у соцмережі Х.
SG Rutte has clearly gorged on too many of the magic mushrooms beloved by the Dutch. He sees collusion between China & Russia over Taiwan, and then a Russian attack on Europe. But he's right about one thing: he should learn Russian. It might come in handy in a Siberian camp— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 5, 2025
Генсек Рютте явно з'їв занадто багато чарівних грибів, які так люблять голландці. Він бачить змову між Китаєм і Росією щодо Тайваню, а потім напад Росії на Європу. Але в одному він має рацію: йому варто вивчити російську мову. Це може стати в пригоді в сибірському таборі.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-