Медведєв цинічно "порадив" Рютте вчити російську мову
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Медведєв цинічно "порадив" Рютте вчити російську мову

Медведєв
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Джерело:  online.ua

Одіозний заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відзначився черговою абсурдною заявою. Цього разу він "націлився" на генерального НАТО Марка Рютте.

Головні тези:

  • Дмитро Медведєв звинуватив Марка Рютте у наркоманії та порадив йому вчити російську мову.
  • Медведєв оприлюднив свої думки у соцмережі, реагуючи на заяву генерального секретаря НАТО про можливe змову між Китаєм і Росією відносно Тайваню.
  • Генсек НАТО вважає, що Росія може напасти на Європу, спираючись на змову з Китаєм, що викликало іронічну реакцію Медведєва.

Медведєв звинуватив Рютте у наркоманії та порадив вчити російську мову

Пост зі своїми "роздумами" Медведєв оприлюднив у соцмережі Х.

Причиною стала заява генсека Альянсу про те, що Китай може використати Росію, аби відволікти увагу Заходу від Тайваню, якщо Пекін вирішить напасти.

Генсек Рютте явно з'їв занадто багато чарівних грибів, які так люблять голландці. Він бачить змову між Китаєм і Росією щодо Тайваню, а потім напад Росії на Європу. Але в одному він має рацію: йому варто вивчити російську мову. Це може стати в пригоді в сибірському таборі.

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