Экспрезидент России, одиозный заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев отметился очередным абсурдным заявлением. В этот раз он набросился на Европу из-за принятия 18-го пакета санкций против России.
Главные тезисы
- Дмитрий Медведев высказал угрозы в адрес Украины и Европы из-за новых санкций Евросоюза против России.
- Экономическая устойчивость России при санкциях будто бы не приводит к изменению политической позиции страны.
- Политик лживо обвинил Германию и Францию, относясь к ним критически из-за поддержки новых санкций.
Медведев цинично угрожает Украине разгромом
Медведев считает, что новые европейские санкции якобы никак не повлияют на Россию и угрожают бомбардировками Киева.
Нет смысла писать, что он способен изменить позицию России настолько, насколько это удалось предыдущим семнадцати. Наша экономика, конечно, выстоит, а разгром бандеровского режима будет продолжаться.
Также одиозный политик лживо обвинил Германию с Францией: будто их лидерам не дают покоя лавры Третьего рейха.
В конце Медведев назвал президентку Еврокомиссии "отвратительной старой Урсулой", которая заявила о ударе ЕС в "сердце военной машины России".
Не уверен, что она понимает, где сердце. Но думает она, кажется, всегда одним местом. Тем, которым занималась во время неудачной врачебной практики.
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