Экспрезидент России, одиозный заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев отметился очередным абсурдным заявлением. В этот раз он набросился на Европу из-за принятия 18-го пакета санкций против России.

Медведев цинично угрожает Украине разгромом

Медведев считает, что новые европейские санкции якобы никак не повлияют на Россию и угрожают бомбардировками Киева.

Нет смысла писать, что он способен изменить позицию России настолько, насколько это удалось предыдущим семнадцати. Наша экономика, конечно, выстоит, а разгром бандеровского режима будет продолжаться.

Также одиозный политик лживо обвинил Германию с Францией: будто их лидерам не дают покоя лавры Третьего рейха.

Чем это заканчивается для Европы, известно. Нам нужно лишь подольше хранить память об их мерзкой русофобии и учиться ненавидеть их так сильно, как умели наши предки. Ненависть — важнейшее оружие, позволяющее наиболее эффективно двигаться к своей противоположности — любви. Конечно, относительно тех, кто его достоин. Поделиться

В конце Медведев назвал президентку Еврокомиссии "отвратительной старой Урсулой", которая заявила о ударе ЕС в "сердце военной машины России".