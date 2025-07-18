Медведев угрожает Украине и Европе из-за 18-го пакета санкций ЕС против РФ
Категория
Политика
Дата публикации

Медведев угрожает Украине и Европе из-за 18-го пакета санкций ЕС против РФ

Медведев
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Источник:  online.ua

Экспрезидент России, одиозный заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев отметился очередным абсурдным заявлением. В этот раз он набросился на Европу из-за принятия 18-го пакета санкций против России.

Главные тезисы

  • Дмитрий Медведев высказал угрозы в адрес Украины и Европы из-за новых санкций Евросоюза против России.
  • Экономическая устойчивость России при санкциях будто бы не приводит к изменению политической позиции страны.
  • Политик лживо обвинил Германию и Францию, относясь к ним критически из-за поддержки новых санкций.

Медведев цинично угрожает Украине разгромом

Медведев считает, что новые европейские санкции якобы никак не повлияют на Россию и угрожают бомбардировками Киева.

Нет смысла писать, что он способен изменить позицию России настолько, насколько это удалось предыдущим семнадцати. Наша экономика, конечно, выстоит, а разгром бандеровского режима будет продолжаться.

Также одиозный политик лживо обвинил Германию с Францией: будто их лидерам не дают покоя лавры Третьего рейха.

Чем это заканчивается для Европы, известно. Нам нужно лишь подольше хранить память об их мерзкой русофобии и учиться ненавидеть их так сильно, как умели наши предки. Ненависть — важнейшее оружие, позволяющее наиболее эффективно двигаться к своей противоположности — любви. Конечно, относительно тех, кто его достоин.

В конце Медведев назвал президентку Еврокомиссии "отвратительной старой Урсулой", которая заявила о ударе ЕС в "сердце военной машины России".

Не уверен, что она понимает, где сердце. Но думает она, кажется, всегда одним местом. Тем, которым занималась во время неудачной врачебной практики.

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