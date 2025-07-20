Силы ПВО раскрыли количество уничтоженных российских целей

В течение ночи 19-20 июля российские захватчики атаковали мирные украинские города и села 57 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО смогли уничтожить 18 из них и еще 7 обезвредить.
Главные тезисы
- Зафиксировано попадание 32 БпЛА в 10 локациях.
- Воздушное нападение продолжается до сих пор.
Последствия атаки РФ на Украину 19-20 июля
Новое воздушное нападение российские оккупанты осуществляли по направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — Россия.
В этот раз под удары противника попали Запорожье и прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей.
К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ отмечают, что произошло попадание 32 БпЛА в 10 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
Что важно понимать, российская атака продолжается до сих пор — новая волна "шахедов" идет с северо-восточного направления.
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