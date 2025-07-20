РФ атакувала Сумщину, Херсонщину та Донеччину — є загиблі й поранені

Країна-агресорка Росія продовжує щоденно тероризувати різні регіони України. Протягом 19 та 20 липня від дій ворога найбільше постраждали Донецька, Сумська та Херсонська області. Саме там місцева влад повідомляє про загиблих та постраждалих цивільних.

Наслідки атак РФ у Донецькій області

Протягом 19 липня через обстріли ворога загинули троє цивільних, ще шестеро людей дістали поранення.

Це сталося у Костянтинівці, Покровську і Райському.

Інформацію офіційно підтвердив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Серед поранених: четверо жителів Костянтинівки, двоє людей у Райському.

Варто також нагадати, що 18 липня армія РФ атакувала з безпілотника автівку волонтерів, які евакуювали цивільних з Родинського, та скинули ФАБ-250 на Костянтинівку Донецької області.

Що відомо про ситуацію на Сумщині

Увечері 19 липня російські загарбники здійснили атаку на село Свеської громади на Сумщині ударними БпЛА, загинула 78-річна жінка.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Цього разу противник атакував чотирма безпілотниками. Внаслідок влучань згоріли житлові будинки.

Окрім того, наголошується, що після масованої атаки по Шосткинській громаді до шпиталю звернулися двоє місцевих мешканців.

Що відбувається в Херсонській області

Місцева влада повідомляє, що армія РФ здійснила атаку на селище Зимівник поблизу Херсона.

Поранення отримали 17-річна дівчина та її 51-річний батько.