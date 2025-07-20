РФ атаковала Сумщину, Херсонщину и Донецкую область — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Сумщину, Херсонщину и Донецкую область — есть погибшие и раненые

ДСНС Украины
Последствия атак РФ в Донецкой области
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Страна-агрессорка Россия продолжает ежедневно терроризировать разные регионы Украины. В течение 19 и 20 июля от действий врага больше всего пострадали Донецкая, Сумская и Херсонская области. Там местные власти сообщают о погибших и пострадавших гражданских.

Главные тезисы

В Донецкой области атаки врага привели к гибели и ранениям мирных жителей.
Также жертвы есть и в Сумской области.

Последствия атак РФ в Донецкой области

В течение 19 июля из-за обстрелов врага погибли трое гражданских, еще шесть человек получили ранения.

Это произошло в Константиновке, Покровске и Райске.

Информацию официально подтвердил глава Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

Среди раненых: четверо жителей Константиновки, два человека в Райском.

Следует также напомнить, что 18 июля армия РФ атаковала с беспилотника автомобиль волонтеров, которые эвакуировали гражданских из Родинского, и сбросили ФАБ-250 на Константиновку Донецкой области.

Что известно о ситуации в Сумской области

Вечером 19 июля российские захватчики совершили атаку на село Свеской общины Сумской области ударными БпЛА, погибла 78-летняя женщина.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

На этот раз противник атаковал четырьмя беспилотниками. В результате попаданий сгорели жилые дома.

Кроме того, указано, что после массированной атаки по Шосткинской общине в госпиталь обратились двое местных жителей.

Что происходит в Херсонской области

Местные власти сообщают, что армия РФ совершила атаку на поселок Зимовник вблизи Херсона.

Ранения получили 17-летняя девушка и ее 51-летний отец.

В результате вражеской атаки 17-летняя девочка получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также обломочное ранение голени. У 51-летнего мужчины — взрывная травма, термический ожог грудной клетки и отравление продуктами горения, — сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

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