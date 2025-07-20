2000 дронів одночасно. Генерал Фройдінг попередив про плани РФ

Країна-агресорка Росія має намір запускати по Україні до 2000 безпілотників одночасно. Про це заявив керівник ситуаційного центру по Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор бундесверу Крістіан Фройдінг.
Головні тези:
- Росія буде робити все можливе, щоб перевантажити українську ППО.
- Саме тому Україні потрібні дешеві та ефективні засоби для боротьби з російськими дронами.
Що відомо про новий план Росії
Згідно з даними Фройдінга, країна-агресорка вирішила значно розширити виробничі потужності для масового застосування безпілотників у війні проти України.
Німецький генерал публічно попередив, що РФ має намір одночасно запускати 2 тисячі дронів.
Нескладно здогадатися, що це стане серйозним навантаженням для української ППО.
На цьому тлі Фройдінг закликав до негайних розробки "розумних заходів протидії", оскільки використання ракет є нелогічним для знищення "Шахедів".
Ні для кого не секрет, що вартість одного ударного ворожого дрона становить 30–50 тисяч євро, тоді як одна ракета Patriot коштує понад 5 мільйонів.
За словами німецького генерала, Україні потрібні недорогі засоби боротьби з безпілотниками вартістю від 2 до 4 тисяч євро — саме вони дадуть можливість ефективно реагувати на масовані атаки.
Важливим інструментом протидії Фройдінг назвав удари по глибокому тилу Росії — по військових літаках, аеродромах і оборонних заводах.
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