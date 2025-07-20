2000 дронів одночасно. Генерал Фройдінг попередив про плани РФ

Країна-агресорка Росія має намір запускати по Україні до 2000 безпілотників одночасно. Про це заявив керівник ситуаційного центру по Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор бундесверу Крістіан Фройдінг.

Що відомо про новий план Росії

Згідно з даними Фройдінга, країна-агресорка вирішила значно розширити виробничі потужності для масового застосування безпілотників у війні проти України.

Німецький генерал публічно попередив, що РФ має намір одночасно запускати 2 тисячі дронів.

Нескладно здогадатися, що це стане серйозним навантаженням для української ППО.

На цьому тлі Фройдінг закликав до негайних розробки "розумних заходів протидії", оскільки використання ракет є нелогічним для знищення "Шахедів".

Ні для кого не секрет, що вартість одного ударного ворожого дрона становить 30–50 тисяч євро, тоді як одна ракета Patriot коштує понад 5 мільйонів.

За словами німецького генерала, Україні потрібні недорогі засоби боротьби з безпілотниками вартістю від 2 до 4 тисяч євро — саме вони дадуть можливість ефективно реагувати на масовані атаки.