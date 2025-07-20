2000 дронів одночасно. Генерал Фройдінг попередив про плани РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

2000 дронів одночасно. Генерал Фройдінг попередив про плани РФ

2000 дронів одночасно. Генерал Фройдінг попередив про плани РФ
Джерело:  online.ua

Країна-агресорка Росія має намір запускати по Україні до 2000 безпілотників одночасно. Про це заявив керівник ситуаційного центру по Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор бундесверу Крістіан Фройдінг.

Головні тези:

  • Росія буде робити все можливе, щоб перевантажити українську ППО.
  • Саме тому Україні потрібні дешеві та ефективні засоби для боротьби з російськими дронами.

Що відомо про новий план Росії

Згідно з даними Фройдінга, країна-агресорка вирішила значно розширити виробничі потужності для масового застосування безпілотників у війні проти України.

Німецький генерал публічно попередив, що РФ має намір одночасно запускати 2 тисячі дронів.

Нескладно здогадатися, що це стане серйозним навантаженням для української ППО.

На цьому тлі Фройдінг закликав до негайних розробки "розумних заходів протидії", оскільки використання ракет є нелогічним для знищення "Шахедів".

Ні для кого не секрет, що вартість одного ударного ворожого дрона становить 30–50 тисяч євро, тоді як одна ракета Patriot коштує понад 5 мільйонів.

За словами німецького генерала, Україні потрібні недорогі засоби боротьби з безпілотниками вартістю від 2 до 4 тисяч євро — саме вони дадуть можливість ефективно реагувати на масовані атаки.

Важливим інструментом протидії Фройдінг назвав удари по глибокому тилу Росії — по військових літаках, аеродромах і оборонних заводах.

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