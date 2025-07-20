"Велика роль". Хто переманив Трампа на бік України

На переконання шефа німецької дипломатії Йоганна Вадефуля, саме канцлер ФРН Фрідріх Мерц відіграв велику роль у зміні позиції президента США Дональда Трампа щодо російського диктатора Володимира Путіна та підтримки України.
Головні тези:
- Фрідріх Мерц наполягав на підтримці України під час особистих переговорів з Трампом.
- У цьому процесі йому допоміг президент Франції Емманюель Макрон.
Мерц зробив все можливе, щоб Трамп отямився
Журналісти поцікавилися у глави МЗС Німеччини, яку роль відіграв Фрідріх Мерц у тому, що американський лідер врешті-решт змінив свою позицію щодо Путіна.
Йоганн Вадефуль звернув увагу на те, що канцлер ФРН наголосив на цьому, коли був в Овальному кабінеті.
Окрім того, німецький лідер продовжував наполягати на цій позиції під час особистих переговорів на саміті G7.
Згідно з даними іноземних журналістів, до процесу вмовлянь Трампа також активно долучився президент Франції Емманюель Макрон.
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