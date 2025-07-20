"Велика роль". Хто переманив Трампа на бік України

На переконання шефа німецької дипломатії Йоганна Вадефуля, саме канцлер ФРН Фрідріх Мерц відіграв велику роль у зміні позиції президента США Дональда Трампа щодо російського диктатора Володимира Путіна та підтримки України.

Мерц зробив все можливе, щоб Трамп отямився

Журналісти поцікавилися у глави МЗС Німеччини, яку роль відіграв Фрідріх Мерц у тому, що американський лідер врешті-решт змінив свою позицію щодо Путіна.

Фрідріх Мерц відіграв у цьому велику роль, тому що з самого початку чітко дав зрозуміти, що підтримує Україну, — заявив німецький дипломат. Поширити

Йоганн Вадефуль звернув увагу на те, що канцлер ФРН наголосив на цьому, коли був в Овальному кабінеті.

Окрім того, німецький лідер продовжував наполягати на цій позиції під час особистих переговорів на саміті G7.

Фрідріх Мерц зателефонував Дональду Трампу і сказав, що зараз потрібна допомога США. Ми можемо радіти, що канцлер Німеччини налагодив такі розумні стосунки з президентом США і що голос Німеччини знову чують у Вашингтоні, — розповів шеф німецької дипломатії. Поширити

Згідно з даними іноземних журналістів, до процесу вмовлянь Трампа також активно долучився президент Франції Емманюель Макрон.