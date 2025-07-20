По мнению шефа немецкой дипломатии Иоганна Вадефуля, именно канцлер ФРГ Фридрих Мерц сыграл большую роль в изменении позиции президента США Дональда Трампа касательно российского диктатора Владимира Путина и поддержки Украины.
Главные тезисы
- Фридрих Мерц настаивал на поддержке Украины в ходе личных переговоров с Трампом.
- В этом процессе ему помог президент Франции Эмманюэль Макрон.
Мерц сделал все возможное, чтобы Трамп сделал правильный выбор
Журналисты поинтересовались у главы МИД Германии, какую роль сыграл Фридрих Мерц в том, что американский лидер в конце концов изменил свою позицию по отношению к Путину.
Иоганн Вадефуль обратил внимание на то, что канцлер ФРГ повторял это, когда был в Овальном кабинете.
Кроме того, немецкий лидер продолжал настаивать на этой позиции в ходе личных переговоров на саммите G7.
Согласно данным иностранных журналистов, к процессу переговоров с Трампом также активно присоединился президент Франции Эмманюэль Макрон.
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