"Большая роль". Кто переманил Трампа на сторону Украины
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Политика
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"Большая роль". Кто переманил Трампа на сторону Украины

Трамп
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Источник:  Bild

По мнению шефа немецкой дипломатии Иоганна Вадефуля, именно канцлер ФРГ Фридрих Мерц сыграл большую роль в изменении позиции президента США Дональда Трампа касательно российского диктатора Владимира Путина и поддержки Украины.

Главные тезисы

  • Фридрих Мерц настаивал на поддержке Украины в ходе личных переговоров с Трампом.
  • В этом процессе ему помог президент Франции Эмманюэль Макрон.

Мерц сделал все возможное, чтобы Трамп сделал правильный выбор

Журналисты поинтересовались у главы МИД Германии, какую роль сыграл Фридрих Мерц в том, что американский лидер в конце концов изменил свою позицию по отношению к Путину.

Фридрих Мерц сыграл в этом большую роль, потому что с самого начала четко дал понять, что поддерживает Украину, — заявил немецкий дипломат.

Иоганн Вадефуль обратил внимание на то, что канцлер ФРГ повторял это, когда был в Овальном кабинете.

Кроме того, немецкий лидер продолжал настаивать на этой позиции в ходе личных переговоров на саммите G7.

Фридрих Мерц позвонил по телефону Дональду Трампу и сказал, что сейчас нужна помощь США. Мы можем радоваться, что канцлер Германии наладил такие разумные отношения с президентом США, и голос Германии снова слышат в Вашингтоне, — рассказал шеф немецкой дипломатии.

Согласно данным иностранных журналистов, к процессу переговоров с Трампом также активно присоединился президент Франции Эмманюэль Макрон.

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