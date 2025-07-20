По мнению шефа немецкой дипломатии Иоганна Вадефуля, именно канцлер ФРГ Фридрих Мерц сыграл большую роль в изменении позиции президента США Дональда Трампа касательно российского диктатора Владимира Путина и поддержки Украины.

Мерц сделал все возможное, чтобы Трамп сделал правильный выбор

Журналисты поинтересовались у главы МИД Германии, какую роль сыграл Фридрих Мерц в том, что американский лидер в конце концов изменил свою позицию по отношению к Путину.

Фридрих Мерц сыграл в этом большую роль, потому что с самого начала четко дал понять, что поддерживает Украину, — заявил немецкий дипломат. Поделиться

Иоганн Вадефуль обратил внимание на то, что канцлер ФРГ повторял это, когда был в Овальном кабинете.

Кроме того, немецкий лидер продолжал настаивать на этой позиции в ходе личных переговоров на саммите G7.

Фридрих Мерц позвонил по телефону Дональду Трампу и сказал, что сейчас нужна помощь США. Мы можем радоваться, что канцлер Германии наладил такие разумные отношения с президентом США, и голос Германии снова слышат в Вашингтоне, — рассказал шеф немецкой дипломатии. Поделиться

Согласно данным иностранных журналистов, к процессу переговоров с Трампом также активно присоединился президент Франции Эмманюэль Макрон.