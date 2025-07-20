Украинские воины продвинулись вперед на Покровском направлении

Согласно данным американского Института изучения войны (ISW), Силы обороны Украины смогли продвинуться на одном из самых горячих направлений фронта - Покровском.

Что известно о новом успехе ВСУ

Как сообщают аналитики, геолокационные видеозаписи указывают на то, что подразделения Сил обороны Украины продвинулись в северной части села Николаевка, к северо-востоку от Покровска.

Команда ISW обращает внимание на то, что российские захватчики сообщали о якобы продвижении к западу от Новоэкономического.

Однако, что важно понимать, подтверждений этого достижения врага нет.

Американские аналитики подчеркивают, что на этом участке фронта у оккупантов воюют подразделения российского отряда "Тайфун" 506-го мотострелкового полка, а также операторы беспилотников российской группы AirNomads.

Следует отметить, что места тому офицер разведки отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" Александр Павленко сообщил, что на Покровском направлении наблюдается большая интенсивность боевых действий со стороны российских оккупантов.

В большинстве случаев российские оккупанты совершают атаки малыми пехотными группами.

19 июля спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что Россия активно распространяет серию фейковых заявлений о наступлении, в частности, об активном штурме Покровска и проникновении на территорию Днепропетровщины, однако это лишь очередная ложь врага.