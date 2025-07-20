Українські воїни просунулися вперед на Покровському напрямку

Згідно з даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони України змогли просунутися на одному з найгарячіших напрямків фронту — Покровському.

Що відомо про новий успіх ЗСУ

Як повідомляють аналітики, геолокаційні відеозаписи вказують на те, що підрозділи Сил оборони України просунулися в північній частині села Миколаївка, на північний схід від Покровська.

Команда ISW звертає увагу те, що російські загарбники повідомляли про нібито просування на захід від Новоекономічного.

Однак, що важливо розуміти, підтвердження цим досягненням ворога немає.

Американські аналітики наголошуються, що на цій ділянці фронту у окупантів воюють підрозділи російського загону "Тайфун" 506-го мотострілецького полку, а також оператори безпілотників російської групи AirNomads.

Варто зазначити, що місця тому офіцер розвідки окремого загону безпілотних систем "Тайфун" Олександр Павленко повідомив, що на Покровському напрямку спостерігається велика інтенсивність бойових дій з боку російських окупантів.

У більшості випадків російські окупанти здійснюють атаки малими піхотними групами.

19 липня речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що Росія активно поширює серію фейкових заяв про наступ, зокрема, про активний штурм Покровська та проникнення на територію Дніпропетровщини, проте це лише чергова брехня ворога.