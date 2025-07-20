Украина могла выиграть войну "с полным разгромом" — почему этого не произошло

По убеждению экс-главы Госдепа США Кондолизы Райс, у Украины были все шансы разгромить армию России еще в 2024 году. Дипломатка считает, что этого не произошло из-за колебаний тогдашнего американского президента Джо Байдена.

Райс считает, что Байден помешал победе Украины

Кондолиза Райс возглавляла Государственный департамент США в 2005-2009 годах во время президентства Джорджа Буша.

Однако она до сих пор анализирует и комментирует решения и шаги преемников Буша, в частности, Джо Байдена и Дональда Трампа.

Американская дипломатка не скрывает, что недовольна политикой команды Джо Байдена по отношению к Украине.

Кондолиза Райс публично и громко критикует администрацию предыдущего президента за слишком медленную поставку оружия Силам обороны Украины после вторжения России в 2022 году.

По ее убеждению, если бы Штаты предоставили Украине абсолютно все в самом начале, когда армия России еще находилась в затруднительном положении, Украина могла бы выиграть войну "с полным разгромом".

На этом фоне Райс поддержала ультиматум действующего президента США Дональда Трампа стране-агрессорке РФ.