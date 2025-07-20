Украина могла выиграть войну "с полным разгромом" — почему этого не произошло
Категория
Политика
Дата публикации

Украина могла выиграть войну "с полным разгромом" — почему этого не произошло

Райс считает, что Байден помешал победе Украины
Read in English
Читати українською
Источник:  The Hill

По убеждению экс-главы Госдепа США Кондолизы Райс, у Украины были все шансы разгромить армию России еще в 2024 году. Дипломатка считает, что этого не произошло из-за колебаний тогдашнего американского президента Джо Байдена.

Главные тезисы

  • Райс считает: недостатки политики администрации Джо Байдена привели к тому, что война до сих пор продолжается.
  • Она также поддержала ультиматум Дональда Трампа к стране-агрессору России.

Райс считает, что Байден помешал победе Украины

Кондолиза Райс возглавляла Государственный департамент США в 2005-2009 годах во время президентства Джорджа Буша.

Однако она до сих пор анализирует и комментирует решения и шаги преемников Буша, в частности, Джо Байдена и Дональда Трампа.

Американская дипломатка не скрывает, что недовольна политикой команды Джо Байдена по отношению к Украине.

Кондолиза Райс публично и громко критикует администрацию предыдущего президента за слишком медленную поставку оружия Силам обороны Украины после вторжения России в 2022 году.

По ее убеждению, если бы Штаты предоставили Украине абсолютно все в самом начале, когда армия России еще находилась в затруднительном положении, Украина могла бы выиграть войну "с полным разгромом".

На этом фоне Райс поддержала ультиматум действующего президента США Дональда Трампа стране-агрессорке РФ.

Последняя неделя стала поворотным моментом. Лучшая новость, которую мы можем сообщить украинскому народу, — это то, что США и Европа наконец-то пришли к единому мнению, что Владимира Путина не остановить словами.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Большая роль". Кто переманил Трампа на сторону Украины
Трамп
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины продвинулись вперед на Покровском направлении
Что известно о новом успехе ВСУ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Кондолиза Райс заявила о поворотном моменте в войне РФ против Украины
Райс оценила ход Трампа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?