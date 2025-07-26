Трамп проведе таємні перемовини щодо України — що відомо

Як вдалося дізнатися виданню The Guardian, незабаром американський лідер Дональд Трамп планує провести переговори з прем'єром Британії Кіром Стармером та очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Ключова тема — сценарії завершення війни Росії проти України.
Головні тези:
- Трамп налаштований шукати реальні шляхи для зупинення Росії.
- Команда президента США дедалі частіше звертається до Китаю з цього приводу.
Що замислив Трамп
Згідно з даними журналістів, таємні перемовини відбудуться під час п'ятиденного візиту президента США у Шотландію.
Припинення війни Росії проти України — це ключове питання Дональда Трампа у переговорах з Європейським союзом та Великою Британією.
Також вказано, що зустріч має відбутися 27 липня: зберуться Стармер, Трамп та фон Дер Ляєн.
Що важливо розуміти, нещодавно Штати зажадали від Китаю негайно “припинити розпалювати агресію Росії” в Україні.
Окрім того, з жорсткою заявою з цього приводу виступила в.о. постійного представника США при ООН посол Дороті Ші під час засідання Ради Безпеки ООН.
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