Як вдалося дізнатися виданню The Guardian, незабаром американський лідер Дональд Трамп планує провести переговори з прем'єром Британії Кіром Стармером та очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Ключова тема — сценарії завершення війни Росії проти України.

Що замислив Трамп

Згідно з даними журналістів, таємні перемовини відбудуться під час п'ятиденного візиту президента США у Шотландію.

Припинення війни Росії проти України — це ключове питання Дональда Трампа у переговорах з Європейським союзом та Великою Британією.

Також вказано, що зустріч має відбутися 27 липня: зберуться Стармер, Трамп та фон Дер Ляєн.

Що важливо розуміти, нещодавно Штати зажадали від Китаю негайно “припинити розпалювати агресію Росії” в Україні.

США під час засідання ООН закликали всі країни, зокрема назвавши Китай, припинити експорт на Росію товарів подвійного використання, які, за словами Вашингтона, сприяють створенню військової промислової бази Росії та уможливлюють її безпілотники та ракетні атаки на Україну. Поширити

Окрім того, з жорсткою заявою з цього приводу виступила в.о. постійного представника США при ООН посол Дороті Ші під час засідання Ради Безпеки ООН.