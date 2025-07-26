Трамп проведе таємні перемовини щодо України — що відомо
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп проведе таємні перемовини щодо України — що відомо

Трамп
Read in English
Джерело:  The Guardian

Як вдалося дізнатися виданню The Guardian, незабаром американський лідер Дональд Трамп планує провести переговори з прем'єром Британії Кіром Стармером та очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Ключова тема — сценарії завершення війни Росії проти України.

Головні тези:

  • Трамп налаштований шукати реальні шляхи для зупинення Росії.
  • Команда президента США дедалі частіше звертається до Китаю з цього приводу.

Що замислив Трамп

Згідно з даними журналістів, таємні перемовини відбудуться під час п'ятиденного візиту президента США у Шотландію.

Припинення війни Росії проти України — це ключове питання Дональда Трампа у переговорах з Європейським союзом та Великою Британією.

Також вказано, що зустріч має відбутися 27 липня: зберуться Стармер, Трамп та фон Дер Ляєн.

Що важливо розуміти, нещодавно Штати зажадали від Китаю негайно “припинити розпалювати агресію Росії” в Україні.

США під час засідання ООН закликали всі країни, зокрема назвавши Китай, припинити експорт на Росію товарів подвійного використання, які, за словами Вашингтона, сприяють створенню військової промислової бази Росії та уможливлюють її безпілотники та ракетні атаки на Україну.

Окрім того, з жорсткою заявою з цього приводу виступила в.о. постійного представника США при ООН посол Дороті Ші під час засідання Ради Безпеки ООН.

Якщо РФ не погодиться протягом цього терміну (50 днів від 14 липня — ред.) припинити атаки, Сполучені Штати готові вжити подальших заходів, — заявила американська дипломатка.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп обіцяє ЗСУ найкращу військову техніку у світі
Трамп
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський анонсував договір зі США на десятки мільярдів доларів
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
CША публічно пригрозили Росії та розкритикували Китай
Дороті Ші

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?