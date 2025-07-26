CША публічно пригрозили Росії та розкритикували Китай
Категорія
Політика
Дата публікації

CША публічно пригрозили Росії та розкритикували Китай

Дороті Ші
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Джерело:  Укрінформ

Американська влада нагадала Кремлю про жорсткий ультиматум президента США Дональда Трампа щодо встановлення миру в Україні протягом 50 днів, а також про наслідки, якщо Москва не згодиться на вимогу Вашингтона. Під шквал критики також потрапив Китай за допомогу Росії у продовженні війни.

Головні тези:

  • США налаштовані застосувати потужні інструменти у разі відмови Росії від підписання мирної угоди.
  • Китай продовжує брехати, що не допомагає Росії, однак світ знає правду.

США нагадав Росії, що час спливає

З жорсткою заявою з цього приводу виступила в.о. постійного представника США при ООН посол Дороті Ші під час засідання Ради Безпеки ООН.

Американська дипломатка вкотре нагадала про те, що 14 липня Трамп попередив російського диктатора Володимира Путіна про необхідність підписати мирну угоду протягом 50 днів.

Якщо РФ не погодиться протягом цього терміну припинити атаки, Сполучені Штати готові вжити подальших заходів, — заявила Дороті Ші.

Дипломатка також звернула увагу на те, що вже понад 100 днів тому Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка закликає до швидкого припинення війни та встановлення міцного миру в Україні, однак цього досі не сталося.

За її словами, ситуація погіршується також через те, що Китай продовжує допомагати Росії у її загарбницькій війні:

Заява Пекіна про запроваджування суворого контролю за експортом товарів подвійного призначення просто розсипається на тлі щоденного виявлення компонентів китайського виробництва в безпілотниках, зброї та транспортних засобах, які Росія використовує проти України, — наголосила Ші.

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