Росіяни скаржаться на "бавовну" у різних регіонах країни-агресорки

Вранці 26 липня Міністерство оборони Росії оголосило, що протягом минулої ночі їхня ППО нібито знищила і перехопила 54 "українських безпілотники". Однак влада країни-агресорки традиційно не розкриває, скільки саме ударних дронів Україна використала для нової атаки на воєнні об'єкти ворога.
Головні тези:
- МО РФ офіційно підтвердило факт нової атаки на окупований Крим.
- Росіяни не приховують свого обурення через малоефективність їхньої ППО.
“Бавовна” в Росії 26 липня — що відомо
У повідомленні ворожого оборонного відомства традиційно заявляють про нібито знищення усіх ударних дронів:
24 — над територією Брянської області,
12 — над територією Ростовської області,
2 — над територією Орловської області,
2 — над територією Тульської області,
1 — над територією Бєлгородської області.
А також 4 — над акваторією Азовського моря, 3 — над акваторією Чорного моря і 6 — над окупованим Кримом.
Росіяни, які мешкають у згаданих областях, скаржаться на нові атаки:
Скільки можна? Коли я нормально висплюся нарешті?!
По-моєму, дронів було в рази більше, ніж заявлено;
Є таке враження, що наша ППО вже не витягує це все;
Одне й те саме кожної ночі! Чесно, немає сил більше;
Коли подумають про безпеку простих людей? Дуже страшно щоразу це переживати;
Цього разу було дуже багато вибухів. Задовбало просто.
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