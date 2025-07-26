Росіяни скаржаться на "бавовну" у різних регіонах країни-агресорки

"Протягом минулої ночі черговими засобами ППО знищено та перехоплено 54 українські безпілотні літальні апарати літакового типу, — йдеться в заяві Міноборони РФ.

У повідомленні ворожого оборонного відомства традиційно заявляють про нібито знищення усіх ударних дронів:

А також 4 — над акваторією Азовського моря, 3 — над акваторією Чорного моря і 6 — над окупованим Кримом.

Росіяни, які мешкають у згаданих областях, скаржаться на нові атаки:

Скільки можна? Коли я нормально висплюся нарешті?!

По-моєму, дронів було в рази більше, ніж заявлено;

Є таке враження, що наша ППО вже не витягує це все;

Одне й те саме кожної ночі! Чесно, немає сил більше;

Коли подумають про безпеку простих людей? Дуже страшно щоразу це переживати;