Росіяни скаржаться на "бавовну" у різних регіонах країни-агресорки
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Росіяни скаржаться на "бавовну" у різних регіонах країни-агресорки

“Бавовна” в Росії 26 липня - що відомо
Джерело:  online.ua

Вранці 26 липня Міністерство оборони Росії оголосило, що протягом минулої ночі їхня ППО нібито знищила і перехопила 54 "українських безпілотники". Однак влада країни-агресорки традиційно не розкриває, скільки саме ударних дронів Україна використала для нової атаки на воєнні об'єкти ворога.

Головні тези:

  • МО РФ офіційно підтвердило факт нової атаки на окупований Крим.
  • Росіяни не приховують свого обурення через малоефективність їхньої ППО.

“Бавовна” в Росії 26 липня — що відомо

"Протягом минулої ночі черговими засобами ППО знищено та перехоплено 54 українські безпілотні літальні апарати літакового типу, — йдеться в заяві Міноборони РФ.

У повідомленні ворожого оборонного відомства традиційно заявляють про нібито знищення усіх ударних дронів:

  • 24 — над територією Брянської області,

  • 12 — над територією Ростовської області,

  • 2 — над територією Орловської області,

  • 2 — над територією Тульської області,

  • 1 — над територією Бєлгородської області.

  • А також 4 — над акваторією Азовського моря, 3 — над акваторією Чорного моря і 6 — над окупованим Кримом.

Фото: скриншот

Росіяни, які мешкають у згаданих областях, скаржаться на нові атаки:

  • Скільки можна? Коли я нормально висплюся нарешті?!

  • По-моєму, дронів було в рази більше, ніж заявлено;

  • Є таке враження, що наша ППО вже не витягує це все;

  • Одне й те саме кожної ночі! Чесно, немає сил більше;

  • Коли подумають про безпеку простих людей? Дуже страшно щоразу це переживати;

  • Цього разу було дуже багато вибухів. Задовбало просто.

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