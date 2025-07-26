Россияне жалуются на "бавовну" в разных регионах страны-агрессорки

В минувшую ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в заявлении Минобороны РФ.

В сообщении вражеского оборонного ведомства традиционно заявляют о якобы уничтожении всех ударных дронов:

А также 4 — над акваторией Азовского моря, 3 — над акваторией Черного моря и 6 — над оккупированным Крымом.

Россияне, проживающие в упомянутых областях, жалуются на новые атаки:

Сколько можно? Когда я нормально высплюсь наконец?!

По-моему, дронов было в разы больше, чем заявлено;

Есть такое впечатление, что наша ПВО уже не справляется;

Одно и то же каждую ночь! Честно, нет сил больше;

Когда подумают о безопасности простых людей? Очень страшно каждый раз это переживать;