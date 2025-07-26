Россияне жалуются на "бавовну" в разных регионах страны-агрессорки
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Россияне жалуются на "бавовну" в разных регионах страны-агрессорки

"Бавовна" в России 26 июля - что известно
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Источник:  online.ua

Утром 26 июля Министерство обороны России объявило, что в минувшую ночь их ПВО якобы уничтожило и перехватило 54 "украинских беспилотника". Однако власти страны-агрессорки традиционно не раскрывают, сколько именно ударных дронов Украина использовала для новой атаки на военные объекты врага.

Главные тезисы

  • МО РФ официально подтвердило факт новой атаки на оккупированный Крым.
  • Россияне не скрывают своего возмущения из-за малоэффективности их ПВО.

"Бавовна" в России 26 июля — что известно

В минувшую ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в заявлении Минобороны РФ.

В сообщении вражеского оборонного ведомства традиционно заявляют о якобы уничтожении всех ударных дронов:

  • 24 — над территорией Брянской области,

  • 12 — над территорией Ростовской области,

  • 2 — над территорией Орловской области,

  • 2 — над территорией Тульской области,

  • 1 — над территорией Белгородской области.

  • А также 4 — над акваторией Азовского моря, 3 — над акваторией Черного моря и 6 — над оккупированным Крымом.

Фото: скриншот

Россияне, проживающие в упомянутых областях, жалуются на новые атаки:

  • Сколько можно? Когда я нормально высплюсь наконец?!

  • По-моему, дронов было в разы больше, чем заявлено;

  • Есть такое впечатление, что наша ПВО уже не справляется;

  • Одно и то же каждую ночь! Честно, нет сил больше;

  • Когда подумают о безопасности простых людей? Очень страшно каждый раз это переживать;

  • В этот раз было очень много взрывов. Задолбало просто.

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