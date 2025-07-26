Россияне жалуются на "бавовну" в разных регионах страны-агрессорки

Утром 26 июля Министерство обороны России объявило, что в минувшую ночь их ПВО якобы уничтожило и перехватило 54 "украинских беспилотника". Однако власти страны-агрессорки традиционно не раскрывают, сколько именно ударных дронов Украина использовала для новой атаки на военные объекты врага.
Главные тезисы
- МО РФ официально подтвердило факт новой атаки на оккупированный Крым.
- Россияне не скрывают своего возмущения из-за малоэффективности их ПВО.
"Бавовна" в России 26 июля — что известно
В сообщении вражеского оборонного ведомства традиционно заявляют о якобы уничтожении всех ударных дронов:
24 — над территорией Брянской области,
12 — над территорией Ростовской области,
2 — над территорией Орловской области,
2 — над территорией Тульской области,
1 — над территорией Белгородской области.
А также 4 — над акваторией Азовского моря, 3 — над акваторией Черного моря и 6 — над оккупированным Крымом.
Россияне, проживающие в упомянутых областях, жалуются на новые атаки:
Сколько можно? Когда я нормально высплюсь наконец?!
По-моему, дронов было в разы больше, чем заявлено;
Есть такое впечатление, что наша ПВО уже не справляется;
Одно и то же каждую ночь! Честно, нет сил больше;
Когда подумают о безопасности простых людей? Очень страшно каждый раз это переживать;
В этот раз было очень много взрывов. Задолбало просто.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-