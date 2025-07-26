Масована атака Росії на Дніпропетровщину — є загиблі та постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Масована атака Росії на Дніпропетровщину — є загиблі та постраждалі

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Наслідки атаки Росії на Дніпропетровщину
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Уночі 26 липня армія РФ влаштувала нову масовану комбіновану атаку на Дніпро та область. Згідно з останніми даними, двоє людей загинули, 5 постраждали. Місцева влада повідомляє про пожежі та велику кількість пошкоджень.

Головні тези:

  • Місцева влада підтвердила загибель однієї людини та поранення ще чотирьох в Дніпровському районі.
  • Ситуація надалі залишається напруженою з огляду на продовження атак та загрозу безпеці мирних мешканців.

Наслідки атаки Росії на Дніпропетровщину

Про ситуацію у регіоні розповів начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Страшна ніч. Масована комбінована атака на область.Попередньо, 7 ракет та 26 БпЛА оборонці неба збили. Про це повідомили в ПвК. На жаль, є й влучання.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

начальник Дніпропетровської ОВА

Фото: dnipropetrovskaODA/23155

За його словами, безпосередньо у Дніпрі загинув чоловік, постраждала жінка.

Під удар ворога потрапила одна з багатоповерхівок, а також промислові підприємства. В окремих локаціях спалахнули пожежі, на парковці горіли автівки.

Також Лисак повідомляє про кілька загорянь — і у Дніпровському районі. У вогні опинився торговельний центр.

Фото: dnipropetrovskaODA/23155

Пожежі виникли на підприємстві, на різних локаціях горіла суха трава.

Місцева влада офіційно підтвердила, що в Дніпровському районі загинула одна людина, ще четверо — отримали поранення.

Як повідомив Сергій Лисак, по Покровській громаді Синельниківського району агресор вдарив КАБами, спалахнула пожежа.

Фото: dnipropetrovskaODA/23155

По Покровській громаді Нікопольського району влучив FPV-дрон. Атакував противник і Марганецьку громаду.

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