Масована атака Росії на Дніпропетровщину — є загиблі та постраждалі

Уночі 26 липня армія РФ влаштувала нову масовану комбіновану атаку на Дніпро та область. Згідно з останніми даними, двоє людей загинули, 5 постраждали. Місцева влада повідомляє про пожежі та велику кількість пошкоджень.

Наслідки атаки Росії на Дніпропетровщину

Про ситуацію у регіоні розповів начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Страшна ніч. Масована комбінована атака на область.Попередньо, 7 ракет та 26 БпЛА оборонці неба збили. Про це повідомили в ПвК. На жаль, є й влучання. Сергій Лисак начальник Дніпропетровської ОВА

Фото: dnipropetrovskaODA/23155

За його словами, безпосередньо у Дніпрі загинув чоловік, постраждала жінка.

Під удар ворога потрапила одна з багатоповерхівок, а також промислові підприємства. В окремих локаціях спалахнули пожежі, на парковці горіли автівки.

Також Лисак повідомляє про кілька загорянь — і у Дніпровському районі. У вогні опинився торговельний центр.

Фото: dnipropetrovskaODA/23155

Пожежі виникли на підприємстві, на різних локаціях горіла суха трава. Поширити

Місцева влада офіційно підтвердила, що в Дніпровському районі загинула одна людина, ще четверо — отримали поранення.

Як повідомив Сергій Лисак, по Покровській громаді Синельниківського району агресор вдарив КАБами, спалахнула пожежа.

Фото: dnipropetrovskaODA/23155