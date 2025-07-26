Масована атака Росії на Дніпропетровщину — є загиблі та постраждалі

Уночі 26 липня армія РФ влаштувала нову масовану комбіновану атаку на Дніпро та область. Згідно з останніми даними, двоє людей загинули, 5 постраждали. Місцева влада повідомляє про пожежі та велику кількість пошкоджень.
Головні тези:
- Місцева влада підтвердила загибель однієї людини та поранення ще чотирьох в Дніпровському районі.
- Ситуація надалі залишається напруженою з огляду на продовження атак та загрозу безпеці мирних мешканців.
Наслідки атаки Росії на Дніпропетровщину
Про ситуацію у регіоні розповів начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, безпосередньо у Дніпрі загинув чоловік, постраждала жінка.
Під удар ворога потрапила одна з багатоповерхівок, а також промислові підприємства. В окремих локаціях спалахнули пожежі, на парковці горіли автівки.
Також Лисак повідомляє про кілька загорянь — і у Дніпровському районі. У вогні опинився торговельний центр.
Місцева влада офіційно підтвердила, що в Дніпровському районі загинула одна людина, ще четверо — отримали поранення.
Як повідомив Сергій Лисак, по Покровській громаді Синельниківського району агресор вдарив КАБами, спалахнула пожежа.
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