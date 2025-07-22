Литва передала Україні тисячі дронів

Кампанія Radarom!, у межах якої об'єднались литовський народ і компанії для надання допомоги Україні, придбала для українських Сил оборони понад дві тисячі дронів.

Radarom! продовжує потужно допомагати Україні

Організатори кампанії звертають увагу на те, що загальна сума допомоги, яку вдалося зібрати завдяки цій кампанії, вже перевищила 4,4 млн євро, а бійцям ЗСУ постачаються тисячі безпілотних літальних апаратів.

Що важливо розуміти, загалом вдалося придбати 2 тисячі 609 дронів, а також внесено аванс за ще 320 литовських дронів.

Фото: lrt.lt

Команда Radarom! наголошує, що на виробництво литовських дронів вже витрачено 2,6 млн євро, а на обладнання для українських виробників — 1,7 млн євро.

З заявою з цього приводу виступила генеральна директорка LRT Моніка Гарбачяускайте-Будріене.

Завдяки людям і компаніям Литви ми можемо зробити свій внесок у захист України, і це найголовніше. З першого дня кампанії ми тримаємо руку на пульсі, постійно стежимо за ходом процесу і звітуємо громадськості про те, як використовуються пожертви, — наголосила вона. Поширити