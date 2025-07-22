Литва передала Україні тисячі дронів

Кампанія Radarom!, у межах якої об'єднались литовський народ і компанії для надання допомоги Україні, придбала для українських Сил оборони понад дві тисячі дронів.
Головні тези:
- Загальна сума допомоги від кампанії перевищила 4,4 млн євро.
- Генеральна директорка LRT Моніка Гарбачяускайте-Будріене підкреслила важливість внеску у захист України з боку Литви.
Radarom! продовжує потужно допомагати Україні
Організатори кампанії звертають увагу на те, що загальна сума допомоги, яку вдалося зібрати завдяки цій кампанії, вже перевищила 4,4 млн євро, а бійцям ЗСУ постачаються тисячі безпілотних літальних апаратів.
Що важливо розуміти, загалом вдалося придбати 2 тисячі 609 дронів, а також внесено аванс за ще 320 литовських дронів.
Команда Radarom! наголошує, що на виробництво литовських дронів вже витрачено 2,6 млн євро, а на обладнання для українських виробників — 1,7 млн євро.
З заявою з цього приводу виступила генеральна директорка LRT Моніка Гарбачяускайте-Будріене.
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