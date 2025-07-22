Литва передала Україні тисячі дронів
Категорія
Світ
Дата публікації

Литва передала Україні тисячі дронів

Radarom! продовжує потужно допомагати Україні
Джерело:  LRT

Кампанія Radarom!, у межах якої об'єднались литовський народ і компанії для надання допомоги Україні, придбала для українських Сил оборони понад дві тисячі дронів.

Головні тези:

  • Загальна сума допомоги від кампанії перевищила 4,4 млн євро.
  • Генеральна директорка LRT Моніка Гарбачяускайте-Будріене підкреслила важливість внеску у захист України з боку Литви.

Radarom! продовжує потужно допомагати Україні

Організатори кампанії звертають увагу на те, що загальна сума допомоги, яку вдалося зібрати завдяки цій кампанії, вже перевищила 4,4 млн євро, а бійцям ЗСУ постачаються тисячі безпілотних літальних апаратів.

Що важливо розуміти, загалом вдалося придбати 2 тисячі 609 дронів, а також внесено аванс за ще 320 литовських дронів.

Фото: lrt.lt

Команда Radarom! наголошує, що на виробництво литовських дронів вже витрачено 2,6 млн євро, а на обладнання для українських виробників — 1,7 млн євро.

З заявою з цього приводу виступила генеральна директорка LRT Моніка Гарбачяускайте-Будріене.

Завдяки людям і компаніям Литви ми можемо зробити свій внесок у захист України, і це найголовніше. З першого дня кампанії ми тримаємо руку на пульсі, постійно стежимо за ходом процесу і звітуємо громадськості про те, як використовуються пожертви, — наголосила вона.

Фото: lrt.lt

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб повідомив про нові успіхи Сил оборони України — інфографіка
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Patriot для України. На якому етапі переговори США та Німеччини
Про що домовляються США та Німеччина
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Ще більше грошей. Що відомо про план глави Кабміну Свириденко
Свириденко

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?