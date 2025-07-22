Patriot для України. На якому етапі переговори США та Німеччини
Категорія
Політика
Дата публікації

Patriot для України. На якому етапі переговори США та Німеччини

Про що домовляються США та Німеччина
Джерело:  online.ua

Як повідомив німецький лідер Фрідріх Мерц, офіційний Берлін поки не отримав підтвердження строків, коли США зможуть передати Німеччині системи Patriot на заміну тим, які відправлять для України.

Головні тези:

  • Команда Дональда Трампа взяла на себе зобов’язання передати системи Patriot Німеччині та ЄС, які нададуть Україні.
  • Наразі тривають переговори щодо нюансів майбутніх постачань.

Про що домовляються США та Німеччина

Як стверджує канцлер ФРН, команда американського лідера Дональда Трампа взяла на себе загальне зобов’язання передати системи Patriot Німеччині та Європейському Союзу, щоб вони могли потім поставити існуючі системи Patriot Україні.

Ми передамо, і ми отримаємо заміну. Але ця заміна ще не була фактично закуплена. Наразі тривають переговори з урядом США про те, звідки буде походити заміна.

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер ФРН

Німецький лідер наголосив, що тепер міністри оборони повинні узгодити деталі.

На цьому тлі премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підтвердив наміри профінансувати купівлю зенітно-ракетного комплексу Patriot для України.

Як уже згадувалося, глави Міноборони Німеччини Борис Пісторіус на початку 29-го засідання Контактної групи з питань оборони України офіційно заявив, що Берлін та Вашингтон досягли домовленості про надання Україні п’яти ЗРК Patriot.

Іноземні журналісти стверджують, що Німеччина і США наблизились до фінальної домовленості про постачання ЗРК Patriot Україні.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Час настав. Литва закликає США влаштувати Росії "ідеальний шторм"
Кястутіс Будріс
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Генерал Гринкевич закликав Європу та США активно готуватися до війни — проти кого
Гринкевич
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Сенатор США Грем анонсував "економічну прочуханку" від Трампа партнерам Росії
Грем

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?