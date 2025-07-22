Patriot для України. На якому етапі переговори США та Німеччини

Як повідомив німецький лідер Фрідріх Мерц, офіційний Берлін поки не отримав підтвердження строків, коли США зможуть передати Німеччині системи Patriot на заміну тим, які відправлять для України.

Про що домовляються США та Німеччина

Як стверджує канцлер ФРН, команда американського лідера Дональда Трампа взяла на себе загальне зобов’язання передати системи Patriot Німеччині та Європейському Союзу, щоб вони могли потім поставити існуючі системи Patriot Україні.

Ми передамо, і ми отримаємо заміну. Але ця заміна ще не була фактично закуплена. Наразі тривають переговори з урядом США про те, звідки буде походити заміна. Фрідріх Мерц Канцлер ФРН

Німецький лідер наголосив, що тепер міністри оборони повинні узгодити деталі.

На цьому тлі премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підтвердив наміри профінансувати купівлю зенітно-ракетного комплексу Patriot для України.

Як уже згадувалося, глави Міноборони Німеччини Борис Пісторіус на початку 29-го засідання Контактної групи з питань оборони України офіційно заявив, що Берлін та Вашингтон досягли домовленості про надання Україні п’яти ЗРК Patriot.