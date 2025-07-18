Генерал Гринкевич закликав Європу та США активно готуватися до війни — проти кого

Європа та США повинні активно готуватися до майбутньої війни проти Китаю та Росії. Оскільки китайський лідер Сі Цзіньпін обов'язково змусить Росію атакувати НАТО, коли збереться напасти на Тайвань.
Головні тези:
- Європа та США повинні готуватися до можливої війни проти Китаю та Росії згідно з закликами генерала Гринкевича.
- Сценарії атаки Росії та Китаю можуть бути пов'язані із спробою відволікання уваги від потенційного конфлікту у Тихому океані.
- Новий командувач силами НАТО в Європі вважає, що до 2027 року світ може стати свідком серйозної кризи, що вимагатиме готовності до війни.
Європі та США прийдеться воювати проти Китаю та Росії
Про це заявив новий командувач силами НАТО в Європі генерала Алекс Гринкевич.
Гринкевич вважає, що Європейський Союз та США мають максимум два з половиною роки, щоб підготуватися до війни проти Росії та Китаю.
Генерал вважає, що 2027 рік стане роком великої кризи.
Оскільки російський диктатор Володимир Путін сателіт Китаю, Сі змусить Кремль напасти на Європу. А сам спробує атакувати Тайвань, поки НАТО та США будуть відбивати російський наступ.
Зазначимо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте має таку ж думку. Він вважає, що Китай може змусити Росію напасти на країни НАТО, щоб відвернути увагу блоку від Азійсько-Тихоокеанського регіону. Кремль стане для Пекіна "гарматним м'ясом".
Також Рютте припустив, що через п'ять, або сім років Росія може напасти на члена НАТО. У якості мішені Кремль, скоріше за все, обере Естонію, або іншу країну Балтії.
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