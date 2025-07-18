Генерал Гринкевич закликав Європу та США активно готуватися до війни — проти кого

Європа та США повинні активно готуватися до майбутньої війни проти Китаю та Росії. Оскільки китайський лідер Сі Цзіньпін обов'язково змусить Росію атакувати НАТО, коли збереться напасти на Тайвань.

Європі та США прийдеться воювати проти Китаю та Росії

Про це заявив новий командувач силами НАТО в Європі генерала Алекс Гринкевич.

Гринкевич вважає, що Європейський Союз та США мають максимум два з половиною роки, щоб підготуватися до війни проти Росії та Китаю.

Генерал вважає, що 2027 рік стане роком великої кризи.

На думку Гринкевича, Сі Цзіньпін, плануючи напад на Тайвань, буде шукати шляхи відволікання уваги США та НАТО від Тихоокеанського регіону. Таким шляхом може стати атака Росії на країни Альянсу. Поширити

Оскільки російський диктатор Володимир Путін сателіт Китаю, Сі змусить Кремль напасти на Європу. А сам спробує атакувати Тайвань, поки НАТО та США будуть відбивати російський наступ.

ЄС та США мають лише 18 місяців, щоб підготуватися до глобального військового конфлікту з Китаєм та Росією. Алекс Гринкевич Командувач силами НАТО в Європі, генерал

Зазначимо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте має таку ж думку. Він вважає, що Китай може змусити Росію напасти на країни НАТО, щоб відвернути увагу блоку від Азійсько-Тихоокеанського регіону. Кремль стане для Пекіна "гарматним м'ясом".