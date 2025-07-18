Генерал Гринкевич призвал Европу и США активно готовиться к войне — против кого
Категория
Мир
Дата публикации

Генерал Гринкевич призвал Европу и США активно готовиться к войне — против кого

Гринкевич
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Источник:  Bild

Европа и США должны активно готовиться к предстоящей войне против Китая и России. Поскольку китайский лидер Си Цзиньпин обязательно заставит Россию атаковать НАТО, когда соберется напасть на Тайвань.

Главные тезисы

  • Европа и США должны активно готовиться к предстоящей войне против Китая и России по призыву генерала Гринкевича.
  • Сценарии атаки России и Китая могут быть связаны с отвлечением внимания от потенциального конфликта в Тихом океане, включая нападение на Тайвань.
  • Генералы НАТО считают, что к 2027 году может произойти серьезный кризис, требующий готовности к войне против России и Китая.

Европе и США придется воевать против Китая и России

Об этом заявил новый командующий силами НАТО в Европе генерал Алекс Гринкевич.

Гринкевич считает, что у Европейского Союза и США есть максимум два с половиной года, чтобы подготовиться к войне против России и Китая.

Генерал считает, что 2027 год станет годом большого кризиса.

По мнению Гринкевича, Си Цзиньпин, планируя нападение на Тайвань, будет искать пути отвлечения внимания США и НАТО от Тихоокеанского региона. Таким путём может стать атака России на страны Альянса.

Поскольку российский диктатор Владимир Путин сателлит Китая, Си заставит Кремль напасть на Европу. Сам же попытается атаковать Тайвань, пока НАТО и США будут отражать российское наступление.

ЕС и США имеют всего 18 месяцев, чтобы подготовиться к глобальному военному конфликту с Китаем и Россией.

Алекс Гринкевич

Алекс Гринкевич

Командующий силами НАТО в Европе, генерал

Отметим, у генерального секретаря НАТО Марка Рютте такое же мнение. Он считает, что Китай может заставить Россию напасть на страны НАТО, чтобы отвлечь блок от Азиатско-Тихоокеанского региона. Кремль станет для Пекина "пушечным мясом".

Также Рютте предположил, что через пять или семь лет Россия может напасть на члена НАТО. В качестве мишени Кремль, скорее всего, выберет Эстонию или другую страну Балтии.

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