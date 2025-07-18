Генерал Гринкевич призвал Европу и США активно готовиться к войне — против кого

Европа и США должны активно готовиться к предстоящей войне против Китая и России. Поскольку китайский лидер Си Цзиньпин обязательно заставит Россию атаковать НАТО, когда соберется напасть на Тайвань.
Главные тезисы
- Европа и США должны активно готовиться к предстоящей войне против Китая и России по призыву генерала Гринкевича.
- Сценарии атаки России и Китая могут быть связаны с отвлечением внимания от потенциального конфликта в Тихом океане, включая нападение на Тайвань.
- Генералы НАТО считают, что к 2027 году может произойти серьезный кризис, требующий готовности к войне против России и Китая.
Европе и США придется воевать против Китая и России
Об этом заявил новый командующий силами НАТО в Европе генерал Алекс Гринкевич.
Гринкевич считает, что у Европейского Союза и США есть максимум два с половиной года, чтобы подготовиться к войне против России и Китая.
Генерал считает, что 2027 год станет годом большого кризиса.
Поскольку российский диктатор Владимир Путин сателлит Китая, Си заставит Кремль напасть на Европу. Сам же попытается атаковать Тайвань, пока НАТО и США будут отражать российское наступление.
Отметим, у генерального секретаря НАТО Марка Рютте такое же мнение. Он считает, что Китай может заставить Россию напасть на страны НАТО, чтобы отвлечь блок от Азиатско-Тихоокеанского региона. Кремль станет для Пекина "пушечным мясом".
Также Рютте предположил, что через пять или семь лет Россия может напасть на члена НАТО. В качестве мишени Кремль, скорее всего, выберет Эстонию или другую страну Балтии.
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