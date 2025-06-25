Топ-генерал армии США Гринкевич оценил шансы Украины на победу в войне против РФ

Выдвинутый президентом США на должность главнокомандующего вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенант Алексус Гринкевич выразил убеждение, что Украина способна одержать победу в войне против России.
Главные тезисы
- Генерал-лейтенант армии США Алексус Гринкевич уверен в способности Украины одержать победу в войне с Россией.
- Украина продемонстрировала решительность и устойчивость в борьбе с российским вторжением более трех лет.
Генерал Гринкевич уверен в победе Украины
Об этом он заявил во время слушаний в Сенате 24 июня.
По словам офицера ВВС США, Украина демонстрирует решительность и устойчивость в борьбе, которая уже длится более трех лет полномасштабного российского вторжения.
Как сообщал Укринформ, президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру генерал-лейтенанта Военно-воздушных сил США Алексуса Гринкевича на должность главнокомандующего вооруженными силами США в Европе.
В свою очередь Североатлантический совет утвердил Гринкевича главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Эту должность традиционно занимает главнокомандующий вооруженными силами США в Европе.
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