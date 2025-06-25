Топ-генерал армии США Гринкевич оценил шансы Украины на победу в войне против РФ

Выдвинутый президентом США на должность главнокомандующего вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенант Алексус Гринкевич выразил убеждение, что Украина способна одержать победу в войне против России.

Генерал Гринкевич уверен в победе Украины

Об этом он заявил во время слушаний в Сенате 24 июня.

Я думаю, что Украина может победить. Думаю, когда ваша родина находится под угрозой, вы боретесь с таким упорством, которое трудно представить. Алексус Гринкевич Генерал-лейтенант армии США

По словам офицера ВВС США, Украина демонстрирует решительность и устойчивость в борьбе, которая уже длится более трех лет полномасштабного российского вторжения.

Как сообщал Укринформ, президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру генерал-лейтенанта Военно-воздушных сил США Алексуса Гринкевича на должность главнокомандующего вооруженными силами США в Европе.

В свою очередь Североатлантический совет утвердил Гринкевича главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Эту должность традиционно занимает главнокомандующий вооруженными силами США в Европе.