Новая помощь НАТО для Украины — США выдвинули свое условие

Команда президента США Дональд Трампа дала понять, что не собирается обсуждать, согласится ли НАТО причислить новую помощь Украине, пока не будет известен показатель расходов на оборону.
Главные тезисы
- Новое предложение НАТО предполагает, что каждый член НАТО должен тратить не менее 5% ВВП на оборону каждый год.
- В Штатах дали понять, что вопрос Украины пока не является для них приоритетом.
США не спешат с принятием помощи для Украины
Как удалось узнать журналистам, страны Альянса намерены отнести новые средства, потраченные на военную помощь Украине, как "связанные с обороной" в рамках предложения Альянса повысить целевые показатели расходов на оборону до 5% от ВВП.
С заявлением на этот счет уже выступил посол США при НАТО Мэтью Витакер во время онлайн-общения со СМИ.
По словам последнего, все контуры обязательств, которые государства НАТО планируют дать на саммите в Гааге в конце этого месяца, еще находятся на этапе обсуждения.
По предварительным данным, в ходе саммита в Гааге будет принято решение о повышении целевых показателей оборонных расходов с нынешних 2% ВВП до 5%.
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