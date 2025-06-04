Новая помощь НАТО для Украины — США выдвинули свое условие
Категория
Мир
Дата публикации

Новая помощь НАТО для Украины — США выдвинули свое условие

США не спешат с принятием помощи для Украины
Read in English
Читати українською

Команда президента США Дональд Трампа дала понять, что не собирается обсуждать, согласится ли НАТО причислить новую помощь Украине, пока не будет известен показатель расходов на оборону.

Главные тезисы

  • Новое предложение НАТО предполагает, что каждый член НАТО должен тратить не менее 5% ВВП на оборону каждый год.
  • В Штатах дали понять, что вопрос Украины пока не является для них приоритетом.

США не спешат с принятием помощи для Украины

Как удалось узнать журналистам, страны Альянса намерены отнести новые средства, потраченные на военную помощь Украине, как "связанные с обороной" в рамках предложения Альянса повысить целевые показатели расходов на оборону до 5% от ВВП.

С заявлением на этот счет уже выступил посол США при НАТО Мэтью Витакер во время онлайн-общения со СМИ.

По словам последнего, все контуры обязательств, которые государства НАТО планируют дать на саммите в Гааге в конце этого месяца, еще находятся на этапе обсуждения.

Поэтому, я считаю, было бы преждевременно говорить об этом… Но я точно думаю, что нашим союзникам следует отдать должное за их поддержку Украины, – подчеркнул Мэтью Витакер.

По предварительным данным, в ходе саммита в Гааге будет принято решение о повышении целевых показателей оборонных расходов с нынешних 2% ВВП до 5%.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Атака СБУ на Крымский мост — появилась реакция Кремля
Как Москва комментирует атаку на Крымский мост
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Спецоперация "Паутина". Как ее оценили в НАТО
Как в НАТО комментируют "Паутину"
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Россия за месяц потеряла 453 млрд рублей — известны причины
Кремль теряет все больше денег

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?