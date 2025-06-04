Нова допомога НАТО для України — США висунули свою умову

Команда президента США Дональд Трампа дала зрозуміти, що не збирається обговорювати, чи погодиться НАТО зарахувати нову допомогу Україні, поки не буде відомий показник витрат на оборону.

США не поспішають з ухваленнями допомоги для України

Як вдалося дізнатися журналістам, країни Альянсу мають намір зарахувати нові кошти, витрачені на військову допомогу Україні, як "пов'язані з обороною" в рамках пропозиції Альянсу підвищити цільові показники витрат на оборону до 5% від ВВП.

З заявою з цього приводу уже виступив посол США при НАТО Метью Вітакер під час онлайн-спілкування зі ЗМІ.

За словами останнього, всі контури зобов’язань, які держави НАТО планують дати на саміті в Гаазі в кінці цього місяця, ще перебувають на етапі обговорення.

Тому, я вважаю, було б передчасно говорити про це… Але я точно думаю, що нашим союзникам слід віддати належне за їхню підтримку України, — наголосив Метью Вітакер. Поширити

За попередніми даними, під час саміту в Гаазі буде прийнято рішення про підвищення цільових показників оборонних витрат з нинішніх 2% ВВП до 5%.