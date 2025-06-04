Нова допомога НАТО для України — США висунули свою умову
Категорія
Світ
Дата публікації

Нова допомога НАТО для України — США висунули свою умову

США не поспішають з ухваленнями допомоги для України
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Команда президента США Дональд Трампа дала зрозуміти, що не збирається обговорювати, чи погодиться НАТО зарахувати нову допомогу Україні, поки не буде відомий показник витрат на оборону.

Головні тези:

  • Нова пропозиція НАТО передбачає, що кожен член Альянсу має витрачати щонайменше 5% ВВП на оборону кожного року.
  • У Штатах дали зрозуміти, що питання України поки не є для них пріоритетом.

США не поспішають з ухваленнями допомоги для України

Як вдалося дізнатися журналістам, країни Альянсу мають намір зарахувати нові кошти, витрачені на військову допомогу Україні, як "пов'язані з обороною" в рамках пропозиції Альянсу підвищити цільові показники витрат на оборону до 5% від ВВП.

З заявою з цього приводу уже виступив посол США при НАТО Метью Вітакер під час онлайн-спілкування зі ЗМІ.

За словами останнього, всі контури зобов’язань, які держави НАТО планують дати на саміті в Гаазі в кінці цього місяця, ще перебувають на етапі обговорення.

Тому, я вважаю, було б передчасно говорити про це… Але я точно думаю, що нашим союзникам слід віддати належне за їхню підтримку України, — наголосив Метью Вітакер.

За попередніми даними, під час саміту в Гаазі буде прийнято рішення про підвищення цільових показників оборонних витрат з нинішніх 2% ВВП до 5%.

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