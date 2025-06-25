Топгенерал армії США Гринкевич оцінив шанси України на перемогу у війні проти РФ

Висунутий президентом США на посаду головнокомандувача збройних сил США в Європі генерал-лейтенант Алексус Гринкевич висловив переконання, що Україна здатна здобути перемогу у війні проти Росії.
Головні тези:
- Генерал-лейтенант армії США Алексус Гринкевич вважає, що Україна може перемогти у війні з Росією.
- Україна демонструє рішучість і стійкість у боротьбі проти російського вторгнення упродовж трьох років.
- Президент США підтримав кандидатуру генерала Гринкевича на посаду головнокомандувача збройних сил США в Європі.
Генерал Гринкевич впевнений у перемозі України
Про це він заявив під час слухань у Сенаті 24 червня.
За словами офіцера ВПС США, Україна демонструє рішучість і стійкість у боротьбі, яка вже триває понад три роки повномасштабного російського вторгнення.
Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп висунув кандидатуру генерал-лейтенанта Військово-повітряних сил США Алексуса Гринкевича на посаду головнокомандувача збройних сил США в Європі.
Своєю чергою, Північноатлантична рада затвердила Гринкевича головнокомандувачем об’єднаними збройними силами НАТО в Європі. Цю посаду традиційно обіймає головнокомандувач збройних сил США в Європі.
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