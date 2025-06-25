Топгенерал армії США Гринкевич оцінив шанси України на перемогу у війні проти РФ

Висунутий президентом США на посаду головнокомандувача збройних сил США в Європі генерал-лейтенант Алексус Гринкевич висловив переконання, що Україна здатна здобути перемогу у війні проти Росії.

Генерал Гринкевич впевнений у перемозі України

Про це він заявив під час слухань у Сенаті 24 червня.

Я вважаю, що Україна може перемогти. Думаю, коли ваша батьківщина перебуває під загрозою, ви боретеся з такою завзятістю, яку важко уявити. Алексус Гринкевич Генерал-лейтенант армії США

За словами офіцера ВПС США, Україна демонструє рішучість і стійкість у боротьбі, яка вже триває понад три роки повномасштабного російського вторгнення.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп висунув кандидатуру генерал-лейтенанта Військово-повітряних сил США Алексуса Гринкевича на посаду головнокомандувача збройних сил США в Європі.

Своєю чергою, Північноатлантична рада затвердила Гринкевича головнокомандувачем об’єднаними збройними силами НАТО в Європі. Цю посаду традиційно обіймає головнокомандувач збройних сил США в Європі.