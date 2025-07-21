Сенатор США Грем анонсував "економічну прочуханку" від Трампа партнерам Росії
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Сенатор США Грем анонсував "економічну прочуханку" від Трампа партнерам Росії

Грем
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Джерело:  Fox News

За словами сенатора США Ліндсі Грема, Трамп збирається "вдарити" санкціями по країнах, які купують дешеву російську нафту.

Головні тези:

  • Сенатор США Ліндсі Грем анонсував нові санкції від Трампа проти країн, які купують російську нафту.
  • Президент Трамп намагається підтримати американську економіку, укладаючи санкції проти партнерів РФ.
  • Головні цілі нових санкцій - Китай, Індія та Бразилія, які стануть перед вибором між Трампом та Путіним.

“Путіне, твоя черга!” — Грем анонсував нові санкції США проти партнерів РФ

Президент США Дональд Трамп "надере зад" російському диктатору Володимиру Путіну, запровадивши санкції. Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Він порівняв Трампа з найкращим гольфістом світу Скотті Шеффлером, тільки в американській і зовнішній політиці.

Путіне, настає твоя черга... Він збирається надерти тобі дупу.

Ліндсі Грем

Ліндсі Грем

Сенатор США

За словами Грема, президент США має намір ввести 100% мита і "покарати" тих, хто купує російську нафту, тим самим підтримуючи "військову машину" РФ. Близько 80% купівель припадають на Китай, Індію та Бразилію.

Путін може пережити санкції, йому може бути начхати на російських солдатів. Але Китай, Індія і Бразилія ось-ось зіткнуться з вибором між американською економікою і допомогою Путіну.

14 липня Трамп учергове відклав посилення тиску на Росію, надавши їй 50 днів на укладення мирної угоди. Після закінчення цього терміну президент США пригрозив вторинними санкціями країнам, які купують продукцію в держави-агресора.

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