Сенатор США Грем анонсував "економічну прочуханку" від Трампа партнерам Росії

За словами сенатора США Ліндсі Грема, Трамп збирається "вдарити" санкціями по країнах, які купують дешеву російську нафту.

“Путіне, твоя черга!” — Грем анонсував нові санкції США проти партнерів РФ

Президент США Дональд Трамп "надере зад" російському диктатору Володимиру Путіну, запровадивши санкції. Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Він порівняв Трампа з найкращим гольфістом світу Скотті Шеффлером, тільки в американській і зовнішній політиці.

Путіне, настає твоя черга... Він збирається надерти тобі дупу. Ліндсі Грем Сенатор США

За словами Грема, президент США має намір ввести 100% мита і "покарати" тих, хто купує російську нафту, тим самим підтримуючи "військову машину" РФ. Близько 80% купівель припадають на Китай, Індію та Бразилію.

Путін може пережити санкції, йому може бути начхати на російських солдатів. Але Китай, Індія і Бразилія ось-ось зіткнуться з вибором між американською економікою і допомогою Путіну. Поширити

14 липня Трамп учергове відклав посилення тиску на Росію, надавши їй 50 днів на укладення мирної угоди. Після закінчення цього терміну президент США пригрозив вторинними санкціями країнам, які купують продукцію в держави-агресора.