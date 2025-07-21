Сенатор США Грэм анонсировал "экономическую взбучку" от Трампа партнерам России

"Путин, твоя очередь!" — Грэм анонсировал новые санкции США против партнеров РФ

Президент США Дональд Трамп "надерет зад" российскому диктатору Владимиру Путину, введя санкции. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Он сравнил Трампа с лучшим гольфистом мира Скотти Шеффлером только в американской и внешней политике.

Путин, наступает твоя очередь... Он собирается надрать тебе задницу. Линдси Грэм Сенатор США

По словам Грэма, президент США намерен ввести 100% пошлины и "наказать" тех, кто покупает российскую нефть, тем самым поддерживая "военную машину" РФ. Около 80% покупок приходится на Китай, Индию и Бразилию.

Путин может пережить санкции, ему может быть плевать на русских солдат. Но Китай, Индия и Бразилия вот-вот столкнутся с выбором между американской экономикой и помощью Путина. Поделиться

14 июля Трамп в очередной раз отложил усиление давления на Россию, предоставив ей 50 дней на заключение мирного соглашения. По истечении этого срока президент США пригрозил вторичными санкциями странам, покупающим продукцию у государства-агрессора.