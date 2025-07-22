Patriot для Украины. На каком этапе переговоры США и Германии

Как сообщил немецкий лидер Фридрих Мерц, официальный Берлин пока не получил подтверждения сроков, когда США смогут передать Германии системы Patriot взамен тех, которые отправят для Украины.

О чем договариваются США и Германия

Как утверждает канцлер ФРГ, команда американского лидера Дональда Трампа взяла на себя всеобщее обязательство передать системы Patriot Германии и Европейскому Союзу, чтобы они могли затем поставить существующие системы Patriot Украине.

Мы передадим, и мы получим замену. Но эта замена еще не была фактически закуплена. Сейчас продолжаются переговоры с правительством США о том, откуда будет происходить замена. Фридрих Мерц Канцлер ФРГ

Немецкий лидер подчеркнул, что теперь министры обороны должны согласовать детали.

На этом фоне премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подтвердил намерения профинансировать покупку зенитно-ракетного комплекса Patriot для Украины.

Как уже упоминалось, главы Минобороны Германии Борис Писториус в начале 29-го заседания Контактной группы по обороне Украины официально заявил, что Берлин и Вашингтон достигли договоренности о предоставлении Украине пяти ЗРК Patriot.