Patriot для Украины. На каком этапе переговоры США и Германии
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Patriot для Украины. На каком этапе переговоры США и Германии

О чем договариваются США и Германия
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Источник:  online.ua

Как сообщил немецкий лидер Фридрих Мерц, официальный Берлин пока не получил подтверждения сроков, когда США смогут передать Германии системы Patriot взамен тех, которые отправят для Украины.

Главные тезисы

  • Команда Дональда Трампа обязалась передать системы Patriot Германии и ЕС, которые предоставят Украине.
  • В настоящее время продолжаются переговоры относительно нюансов будущих поставок.

О чем договариваются США и Германия

Как утверждает канцлер ФРГ, команда американского лидера Дональда Трампа взяла на себя всеобщее обязательство передать системы Patriot Германии и Европейскому Союзу, чтобы они могли затем поставить существующие системы Patriot Украине.

Мы передадим, и мы получим замену. Но эта замена еще не была фактически закуплена. Сейчас продолжаются переговоры с правительством США о том, откуда будет происходить замена.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Канцлер ФРГ

Немецкий лидер подчеркнул, что теперь министры обороны должны согласовать детали.

На этом фоне премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подтвердил намерения профинансировать покупку зенитно-ракетного комплекса Patriot для Украины.

Как уже упоминалось, главы Минобороны Германии Борис Писториус в начале 29-го заседания Контактной группы по обороне Украины официально заявил, что Берлин и Вашингтон достигли договоренности о предоставлении Украине пяти ЗРК Patriot.

Иностранные журналисты утверждают, что Германия и США приблизились к финальной договоренности по поставкам ЗРК Patriot Украине.

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