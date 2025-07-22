Литва передала Украине тысячи дронов

Кампания Radarom!, в рамках которой объединились литовский народ и компании для оказания помощи Украине, приобрела для украинских Сил обороны более двух тысяч дронов.

Radarom! продолжает мощно помогать Украине

Организаторы кампании обращают внимание на то, что общая сумма помощи, которую удалось собрать благодаря этой кампании, уже превысила 4,4 млн. евро, а бойцам ВСУ поставляются тысячи беспилотных летательных аппаратов.

Что важно понимать, в общей сложности удалось приобрести 2 тысячи 609 дронов, а также внесен аванс за еще 320 литовских дронов.

Фото: lrt.lt

Команда Radarom! отмечает, что на производство литовских дронов уже израсходовано 2,6 млн евро, а на оборудование для украинских производителей — 1,7 млн евро.

С заявлением по этому поводу выступила генеральный директор LRT Моника Гарбачяускайте-Будриене.

Благодаря людям и компаниям Литвы мы можем внести свой вклад в защиту Украины, и это самое главное. С первого дня кампании мы держим руку на пульсе, постоянно следим за ходом процесса и отчитываемся общественности о том, как используются пожертвования, — подчеркнула она. Поделиться