Генштаб сообщил о новых успехах Сил обороны Украины — инфографика

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия украинских воинов поразили сразу 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два средства ракетных войск и артиллерии российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начался 1245 день полномасштабной войны России против Украины.
- 22 июля на фронте произошло 176 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 22 июля 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.07.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 044 250 (+1 090) человек,
танков — 11 038 (+1) ед,
боевых бронированных машин — 23 035 (+7) ед,
артиллерийских систем — 30 680 (+43) ед,
РСЗО — 1 445 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 47 437 (+256) ед,
крылатых ракет — 3533 (+18) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 55 953 (+94) ед,
специальной техники — 3 935 (+1) ед.
Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение 21 июля российские захватчики нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара 25 ракетами и 74 авиационных ударов, а также сбросили 122 управляемых авиационных бомб.
Также указано, что для новых атак враг использовал 3832 дрона-камикадзе.
В общей сложности армия РФ совершила 5387 артиллерийских обстрелов, в том числе 56 — из реактивных систем залпового огня.
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