Генштаб сообщил о новых успехах Сил обороны Украины — инфографика
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб сообщил о новых успехах Сил обороны Украины — инфографика

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 22 июля 2025 года
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За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия украинских воинов поразили сразу 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два средства ракетных войск и артиллерии российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начался 1245 день полномасштабной войны России против Украины.
  • 22 июля на фронте произошло 176 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 22 июля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.07.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 044 250 (+1 090) человек,

  • танков — 11 038 (+1) ед,

  • боевых бронированных машин — 23 035 (+7) ед,

  • артиллерийских систем — 30 680 (+43) ед,

  • РСЗО — 1 445 (+1) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 47 437 (+256) ед,

  • крылатых ракет — 3533 (+18) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 55 953 (+94) ед,

  • специальной техники — 3 935 (+1) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение 21 июля российские захватчики нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара 25 ракетами и 74 авиационных ударов, а также сбросили 122 управляемых авиационных бомб.

Также указано, что для новых атак враг использовал 3832 дрона-камикадзе.

В общей сложности армия РФ совершила 5387 артиллерийских обстрелов, в том числе 56 — из реактивных систем залпового огня.

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