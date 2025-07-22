Генштаб сообщил о новых успехах Сил обороны Украины — инфографика

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия украинских воинов поразили сразу 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два средства ракетных войск и артиллерии российских оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 22 июля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.07.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 044 250 (+1 090) человек,

танков — 11 038 (+1) ед,

боевых бронированных машин — 23 035 (+7) ед,

артиллерийских систем — 30 680 (+43) ед,

РСЗО — 1 445 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 47 437 (+256) ед,

крылатых ракет — 3533 (+18) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 55 953 (+94) ед,

специальной техники — 3 935 (+1) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение 21 июля российские захватчики нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара 25 ракетами и 74 авиационных ударов, а также сбросили 122 управляемых авиационных бомб.

Также указано, что для новых атак враг использовал 3832 дрона-камикадзе.