Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с Россией

В течение ночи 21-22 июля российские захватчики совершали атаку на мирные города и села Украины 42 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Благодаря слаженной работе силы ПВО удалось успешно обезвредить 33 вражеские цели.
Главные тезисы
- В этот раз российские дроны сбивали на юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 9 БпЛА в 3 локациях.
ПВО раскрыла результаты своей работы
Россия начала новое воздушное нападение на Украину около 23:00 21 июля.
Атаку противник осуществлял с направлений: Приморско-Ахтарское — РФ, Чауда, Гвардейское — ТОТ Крыма.
Воздушные силы ВСУ отмечают, что 7 БпЛА — локационно потеряны/подавлены РЭБ.
Кроме того, указано, что произошло попадание 9 БпЛА в 3 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-