Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с Россией
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с Россией

Воздушные Силы ВСУ
ПВО раскрыла результаты своей работы
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В течение ночи 21-22 июля российские захватчики совершали атаку на мирные города и села Украины 42 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Благодаря слаженной работе силы ПВО удалось успешно обезвредить 33 вражеские цели.

Главные тезисы

  • В этот раз российские дроны сбивали на юге и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 9 БпЛА в 3 локациях.

ПВО раскрыла результаты своей работы

Россия начала новое воздушное нападение на Украину около 23:00 21 июля.

Атаку противник осуществлял с направлений: Приморско-Ахтарское — РФ, Чауда, Гвардейское — ТОТ Крыма.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 26 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ отмечают, что 7 БпЛА — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Кроме того, указано, что произошло попадание 9 БпЛА в 3 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

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