Россия атаковала Краматорск, Одессу и Сумы — погиб ребенок, много пострадавших
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Краматорск, Одессу и Сумы — погиб ребенок, много пострадавших

ДСНС Украины
Последствия атаки России на Краматорск
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Армия РФ продолжает ежедневно атаковать Донецкую область, в том числе и населенный пункт Краматорск. Местные власти сообщают, что по меньшей мере один ребенок погиб и еще 5 мирных жителей пострадали в результате нового вражеского удара по городу ночью 22 июля. Также под удар России попали Одесса и Сумы.

Главные тезисы

  • 10-летний мальчик погиб в результате нового удара врага.
  • Масштабные пожары бушуют в Одессе после атаки российских дронов.

Последствия атаки России на Краматорск

О ситуации в городе рассказал начальник Краматорского МВА Александр Гончаренко.

В Краматорске россияне попали в жилой дом и убили ребенка. Ночью 22 июля россияне ударили КАБом по Краматорску. Попадание произошло в многоквартирный жилой дом, начался пожар.

Александр Гончаренко

Александр Гончаренко

Начальник Краматорского МВА

По словам Гончаренко, по состоянию на 7:30 известно об одном погибшем — речь идет о 10-летнем мальчике.

Кроме того, указано, что еще 5 человек получили ранения, им предоставляется квалифицированная медицинская помощь.

Фото: Kramatorsk Post

Что известно об атаке России на Одессу

Как сообщает ГСЧС Украины, РФ снова атаковала город ударными беспилотниками.

В результате удара начался пожар на парковке, горели автомобили. Также выбиты окна в многоэтажке и поврежден магазин.

По предварительным данным, пострадал 1 человек.

17 единиц техники и 62 спасателя ГСЧС присоединились к борьбе с последствиями российских атак.

Какая ситуация сейчас в Сумах

Город снова оказался под авиаударом врага: есть пострадавшие, среди них — ребенок.

Спасатели прибыли на место, эвакуировали жителей поврежденных домов, спасли двух граждан, ликвидировали очаги возгораний и обследовали территорию.

В настоящее время известно о ранении 3 человек, в том числе одного ребенка.

Повреждены: 5 многоквартирных домов, 18 автомобилей, торговый центр.

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