Россия атаковала Краматорск, Одессу и Сумы — погиб ребенок, много пострадавших

Армия РФ продолжает ежедневно атаковать Донецкую область, в том числе и населенный пункт Краматорск. Местные власти сообщают, что по меньшей мере один ребенок погиб и еще 5 мирных жителей пострадали в результате нового вражеского удара по городу ночью 22 июля. Также под удар России попали Одесса и Сумы.
Главные тезисы
- 10-летний мальчик погиб в результате нового удара врага.
- Масштабные пожары бушуют в Одессе после атаки российских дронов.
Последствия атаки России на Краматорск
О ситуации в городе рассказал начальник Краматорского МВА Александр Гончаренко.
По словам Гончаренко, по состоянию на 7:30 известно об одном погибшем — речь идет о 10-летнем мальчике.
Кроме того, указано, что еще 5 человек получили ранения, им предоставляется квалифицированная медицинская помощь.
Что известно об атаке России на Одессу
Как сообщает ГСЧС Украины, РФ снова атаковала город ударными беспилотниками.
По предварительным данным, пострадал 1 человек.
17 единиц техники и 62 спасателя ГСЧС присоединились к борьбе с последствиями российских атак.
Какая ситуация сейчас в Сумах
Город снова оказался под авиаударом врага: есть пострадавшие, среди них — ребенок.
В настоящее время известно о ранении 3 человек, в том числе одного ребенка.
Повреждены: 5 многоквартирных домов, 18 автомобилей, торговый центр.
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