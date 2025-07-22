Россия атаковала Краматорск, Одессу и Сумы — погиб ребенок, много пострадавших

Армия РФ продолжает ежедневно атаковать Донецкую область, в том числе и населенный пункт Краматорск. Местные власти сообщают, что по меньшей мере один ребенок погиб и еще 5 мирных жителей пострадали в результате нового вражеского удара по городу ночью 22 июля. Также под удар России попали Одесса и Сумы.

Последствия атаки России на Краматорск

О ситуации в городе рассказал начальник Краматорского МВА Александр Гончаренко.

В Краматорске россияне попали в жилой дом и убили ребенка. Ночью 22 июля россияне ударили КАБом по Краматорску. Попадание произошло в многоквартирный жилой дом, начался пожар. Александр Гончаренко Начальник Краматорского МВА

По словам Гончаренко, по состоянию на 7:30 известно об одном погибшем — речь идет о 10-летнем мальчике.

Кроме того, указано, что еще 5 человек получили ранения, им предоставляется квалифицированная медицинская помощь.

Фото: Kramatorsk Post

Что известно об атаке России на Одессу

Как сообщает ГСЧС Украины, РФ снова атаковала город ударными беспилотниками.

В результате удара начался пожар на парковке, горели автомобили. Также выбиты окна в многоэтажке и поврежден магазин. Поделиться

По предварительным данным, пострадал 1 человек.

17 единиц техники и 62 спасателя ГСЧС присоединились к борьбе с последствиями российских атак.

Какая ситуация сейчас в Сумах

Город снова оказался под авиаударом врага: есть пострадавшие, среди них — ребенок.

Спасатели прибыли на место, эвакуировали жителей поврежденных домов, спасли двух граждан, ликвидировали очаги возгораний и обследовали территорию. Поделиться

В настоящее время известно о ранении 3 человек, в том числе одного ребенка.