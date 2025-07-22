Росія атакувала Краматорськ, Одесу й Суми — загинула дитина, багато постраждалих
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Краматорськ, Одесу й Суми — загинула дитина, багато постраждалих

ДСНС України
Росія атакувала Краматорськ, Одесу й Суми — загинула дитина, багато постраждалих

Армія РФ продовжує щоденно атакувати Донецьку область, зокрема й населений пункт Краматорськ. Місцева влада повідомляє, що щонайменше одна дитина загинула та ще 5 мирних мешканців постраждали внаслідок нового ворожого удару по місту вночі 22 липня. Також під удари Росії потрапили Одеса й Суми.

Головні тези:

  • 10-річний хлопчик загинув внаслідок нового удару ворога.
  • Масштабні пожежі вирують в Одесі після атаки російських дронів.

Наслідки атаки Росії на Краматорськ

Про ситуацію в місті розповів начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

У Краматорську росіяни поцілили в житловий будинок та вбили дитину. Вночі 22 липня росіяни вдарили КАБом по Краматорську. Влучання сталося у багатоквартирний житловий будинок, виникла пожежа.

Олександр Гончаренко

Олександр Гончаренко

Начальник Краматорської МВА

За словами Гончаренка, станом на 7:30 відомо про одного загиблого — йдеться про 10-річного хлопчика.

Окрім того, вказано, що ще 5 осіб дістали поранення, їм надається кваліфікована медична допомога.

Фото: Kramatorsk Post

Що відомо про атаку Росії на Одесу

Як повідомляє ДСНС України, РФ знову атакувала місто ударними безпілотниками.

Внаслідок удару зайнялася пожежа на парковці, горіли автомобілі. Також вибито вікна в багатоповерхівці та пошкоджено магазин.

За попередніми даними, постраждала 1 людина.

17 одиниць техніки та 62 рятувальника ДСНС долучилися до боротьби з наслідками російських атак.

Яка ситуація наразі в Сумах

Місто вкотре опинилося під авіаударом ворога: є постраждалі, серед них — дитина.

Рятувальники прибули на місце, евакуювали мешканців пошкоджених будинків, врятували двох громадян, ліквідували осередки загорянь і обстежили територію.

Наразі відомо про поранення 3 осіб, зокрема однієї дитини. Загалом за медичною допомогою звернулися 12 осіб.

Пошкоджено: 5 багатоквартирних будинків, 18 автомобілів, торговельний центр.

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