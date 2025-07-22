Росія атакувала Краматорськ, Одесу й Суми — загинула дитина, багато постраждалих

Армія РФ продовжує щоденно атакувати Донецьку область, зокрема й населений пункт Краматорськ. Місцева влада повідомляє, що щонайменше одна дитина загинула та ще 5 мирних мешканців постраждали внаслідок нового ворожого удару по місту вночі 22 липня. Також під удари Росії потрапили Одеса й Суми.
Головні тези:
- 10-річний хлопчик загинув внаслідок нового удару ворога.
- Масштабні пожежі вирують в Одесі після атаки російських дронів.
Наслідки атаки Росії на Краматорськ
Про ситуацію в місті розповів начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.
За словами Гончаренка, станом на 7:30 відомо про одного загиблого — йдеться про 10-річного хлопчика.
Окрім того, вказано, що ще 5 осіб дістали поранення, їм надається кваліфікована медична допомога.
Що відомо про атаку Росії на Одесу
Як повідомляє ДСНС України, РФ знову атакувала місто ударними безпілотниками.
За попередніми даними, постраждала 1 людина.
17 одиниць техніки та 62 рятувальника ДСНС долучилися до боротьби з наслідками російських атак.
Яка ситуація наразі в Сумах
Місто вкотре опинилося під авіаударом ворога: є постраждалі, серед них — дитина.
Наразі відомо про поранення 3 осіб, зокрема однієї дитини. Загалом за медичною допомогою звернулися 12 осіб.
Пошкоджено: 5 багатоквартирних будинків, 18 автомобілів, торговельний центр.
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