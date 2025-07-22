Сили ППО оголосили результати повітряного бою з Росією
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО оголосили результати повітряного бою з Росією

Повітряні Сили ЗСУ
ППО розкрила результати своєї роботи

Протягом ночі 21-22 липня російські загарбники здійснювали атаку на мирні міста та села України 42-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Завдяки злагодженій роботі сили ППО вдалося успішно знешкодити 33 ворожі цілі.

Головні тези:

  • Цього разу російські дрони збивали на півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 9 БпЛА у 3 локаціях.

ППО розкрила результати своєї роботи

Росія розпочала новий повітряний напад на Україну близько 23:00 21 липня.

Атаку противник здійснював із напрямків: Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда, Гвардійське — ТОТ Криму.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 26 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ наголошують, що 7 БпЛА — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Окрім того, вказано, що відбулося влучання 9 БпЛА у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

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Категорія
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