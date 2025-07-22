Сили ППО оголосили результати повітряного бою з Росією

Протягом ночі 21-22 липня російські загарбники здійснювали атаку на мирні міста та села України 42-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Завдяки злагодженій роботі сили ППО вдалося успішно знешкодити 33 ворожі цілі.
Головні тези:
- Цього разу російські дрони збивали на півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 9 БпЛА у 3 локаціях.
ППО розкрила результати своєї роботи
Росія розпочала новий повітряний напад на Україну близько 23:00 21 липня.
Атаку противник здійснював із напрямків: Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда, Гвардійське — ТОТ Криму.
Повітряні сили ЗСУ наголошують, що 7 БпЛА — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Окрім того, вказано, що відбулося влучання 9 БпЛА у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
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