Генштаб повідомив про нові успіхи Сил оборони України — інфографіка

Протягом минулої доби ракетні війська і артилерія українських воїнів уразили одразу 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і два засоби ракетних військ і артилерії російських окупантів.
Головні тези:
- Почався 1245 день повномасштабної війни Росії проти України.
- 22 липня на фронті відбулося 176 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 22 липня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.07.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 044 250 (+1 090) осіб,
танків — 11 038 (+1) од,
бойових броньованих машин — 23 035 (+7) од,
артилерійських систем — 30 680 (+43) од,
РСЗВ — 1 445 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 47 437 (+256) од,
крилатих ракет — 3533 (+18) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 55 953 (+94) од,
спеціальної техніки — 3 935 (+1) од.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом 21 липня російські загарбники завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів 25 ракетами та 74 авіаційних ударів, а також скинули 122 керовані авіаційні бомби.
Також вказано, що для нових атак ворог використав 3832 дрони-камікадзе.
Загалом армія РФ здійснила 5387 артилерійських обстрілів, зокрема 56 — із реактивних систем залпового вогню.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-