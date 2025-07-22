Генштаб повідомив про нові успіхи Сил оборони України — інфографіка
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб повідомив про нові успіхи Сил оборони України — інфографіка

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Протягом минулої доби ракетні війська і артилерія українських воїнів уразили одразу 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і два засоби ракетних військ і артилерії російських окупантів.

Головні тези:

  • Почався 1245 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • 22 липня на фронті відбулося 176 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 22 липня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 044 250 (+1 090) осіб,

  • танків — 11 038 (+1) од,

  • бойових броньованих машин — 23 035 (+7) од,

  • артилерійських систем — 30 680 (+43) од,

  • РСЗВ — 1 445 (+1) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 47 437 (+256) од,

  • крилатих ракет — 3533 (+18) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 55 953 (+94) од,

  • спеціальної техніки — 3 935 (+1) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом 21 липня російські загарбники завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів 25 ракетами та 74 авіаційних ударів, а також скинули 122 керовані авіаційні бомби.

Також вказано, що для нових атак ворог використав 3832 дрони-камікадзе.

Загалом армія РФ здійснила 5387 артилерійських обстрілів, зокрема 56 — із реактивних систем залпового вогню.

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