Еще больше денег. Что известно о плане главы Кабмина Свириденко

Недавно новая премьер-министр Украины Юлия Свириденко дала понять, что, скорее всего, обратится за дополнительным финансированием к Международному валютному фонду (МВФ), ведь намерена укрепить государственные финансы на фоне войны с Россией.

Чего ждать от Свириденко

Информационное агентство Bloomberg обратило внимание на то, что новая глава правительства Украины сразу четко обозначила актуальные финансовые вызовы.

Как отметила Юлия Свириденко, мировые доноры по состоянию на сегодня обеспечили лишь 50% из примерно 75 миллиардов долларов, которые Украине понадобятся в ближайшие два года для покрытия военного бюджета.

Что важно понимать, текущая программа Международного валютного фонда в объеме около 16 миллиардов долларов завершается в 2027 году.

Уже во время следующей проверки программы в августе, по всей вероятности, стартует обсуждение новой программы.

Если базовый сценарий предполагает, что война будет продолжаться и в следующем году, очень вероятно, что у нас будет новая программа МВФ, — заявила недавно новая глава Кабмина. Поделиться

Поскольку никто не может спрогнозировать, когда завершится война, Юлия Свириденко планирует просить еще больше денег у МВФ.

Также она намерена наладить отношения с командой американского лидера Дональда Трампа.

Следует отметить, что успешный опыт переговоров с членами его администрации у нее уже есть.

В этот раз речь будет идти об углублении сотрудничества с США по закупкам вооружения — в частности, систем ПВО Patriot — и совместного производства дронов.

Как подчеркнула Свириденко, это может включать даже строительство заводов в США по производству беспилотников.