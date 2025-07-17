Рада проголосовала за назначение Юлии Свириденко премьер-министром Украины

Рада назначила Свириденко премьер-министром Украины

Сколько голосов за Юлию Свириденко дали фракции Верховной Рады:

"Слуга народа" — 201

"Европейская солидарность" — 0

"Батьківщина" — 0

"Платформа за жизнь и мир" — 15

"За будущее" — 12

"Голос" — 1

"Довіра" — 15

"Восстановление Украины" — 10

Внефракционные — 13

Таким образом, Свириденко стала второй женщиной в истории независимой Украины, возглавившей Кабинет министров, и первой за последние 15 лет.

Премьер Юлия Свириденко

39-летняя новая премьер-министр родом из Чернигова. Родилась в семье госслужащих. С отличием окончила КНТЭУ и училась на аспирантуре. Проходила курсы менеджеров в Германии и Швеции. Свободно владеет английским и китайским языками.

Начинала карьеру в частном секторе, потом руководила инвестпроектами Черниговщины, работала в Черниговской ОГА, где дошла до должности и.о. головы.

Была замминистра экономики, а с 2020-го — замруководителя Офиса президента по экономике. В Кабмине отвечала за важные проекты: "еРабота", санкционная политика, релокация бизнеса, фонд восстановления, переговоры с МВФ и ЕС.

Является подписанткой с украинской стороны нашумевшего соглашения о недрах из США.

Была среди участников делегации Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на востоке Украины представительницей в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам.

Во время работы в ОП также возглавляла Совет по содействию бизнесу. Была участницей комиссии по отбору председателя Бюро экономической безопасности (БЭБ), членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", председателем правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. Поделиться

4 ноября 2021 года Свириденко была назначена на должность первого вице-премьера — министра экономики. Через год в августе возглавила Межведомственную рабочую группу по реализации государственной санкционной политики.