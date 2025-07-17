Рада проголосовала за назначение Юлии Свириденко премьер-министром Украины

Верховная Рада назначила премьер-министр Украины Юлию Свириденко. Соответствующее решение 17 июля поддержали 262 народных депутата.
Главные тезисы
- Юлия Свириденко стала второй женщиной-премьером в истории Украины и первой за последние 15 лет.
- Новая премьер-министр обладает разнообразным опытом в государственном и частном секторах, а также имеет опыт участия в важных международных переговорах.
- Свириденко успешно прошла карьерный путь от частного сектора до должности первого вице-премьера - министра экономики.
Рада назначила Свириденко премьер-министром Украины
Сколько голосов за Юлию Свириденко дали фракции Верховной Рады:
"Слуга народа" — 201
"Европейская солидарность" — 0
"Батьківщина" — 0
"Платформа за жизнь и мир" — 15
"За будущее" — 12
"Голос" — 1
"Довіра" — 15
"Восстановление Украины" — 10
Внефракционные — 13
Таким образом, Свириденко стала второй женщиной в истории независимой Украины, возглавившей Кабинет министров, и первой за последние 15 лет.
39-летняя новая премьер-министр родом из Чернигова. Родилась в семье госслужащих. С отличием окончила КНТЭУ и училась на аспирантуре. Проходила курсы менеджеров в Германии и Швеции. Свободно владеет английским и китайским языками.
Начинала карьеру в частном секторе, потом руководила инвестпроектами Черниговщины, работала в Черниговской ОГА, где дошла до должности и.о. головы.
Была замминистра экономики, а с 2020-го — замруководителя Офиса президента по экономике. В Кабмине отвечала за важные проекты: "еРабота", санкционная политика, релокация бизнеса, фонд восстановления, переговоры с МВФ и ЕС.
Является подписанткой с украинской стороны нашумевшего соглашения о недрах из США.
Была среди участников делегации Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на востоке Украины представительницей в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам.
4 ноября 2021 года Свириденко была назначена на должность первого вице-премьера — министра экономики. Через год в августе возглавила Межведомственную рабочую группу по реализации государственной санкционной политики.
В 2023 году вошла в рейтинг 100 новых лидеров мира по версии журнала TIME.
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