Рада отправила в отставку Шмыгаля и весь Кабмин

16 июля Верховная Рада Украины проголосовала за освобождение от должности премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительство. Следует отметить, что заявление об отставке глава Кабмина написал еще вчера, однако фактически это было решение украинского лидера Владимира Зеленского.
Главные тезисы
- Министры еще некоторое время будут исполнять обязанности, пока не будет избран новый премьер-министр.
- Вполне возможно, что новый Кабмин возглавит Юлия Свириденко.
Шмыгаля и весь Кабмин отправили в отставку
За это решение отдал свои голоса 261 народный избранник.
По словам нардепа Ярослава Железняк, пока все министры будут исполняющими обязанности "и.о".
Уже 17 июля намерены избрать нового премьер-министра Украины.
15 июля глава правительства Украины Денис Шмигаль подал заявление об отставке. Он опубликовал в социальных сетях документ.
Следует отметить, что Денис Шмигаль не объяснил, почему принял такое решение.
Недавно украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что хочет видеть Дениса Шмыгаля в должности министра обороны.
Существует высокая вероятность, что Кабинет министров вскоре возглавит Юлия Свириденко — об этом также сообщил недавно сам глава государства.
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