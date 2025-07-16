Рада отправила в отставку Шмыгаля и весь Кабмин
Категория
Украина
Дата публикации

Рада отправила в отставку Шмыгаля и весь Кабмин

Шмыгаля и весь Кабмин отправили в отставку
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Источник:  online.ua

16 июля Верховная Рада Украины проголосовала за освобождение от должности премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительство. Следует отметить, что заявление об отставке глава Кабмина написал еще вчера, однако фактически это было решение украинского лидера Владимира Зеленского.

Главные тезисы

  • Министры еще некоторое время будут исполнять обязанности, пока не будет избран новый премьер-министр.
  • Вполне возможно, что новый Кабмин возглавит Юлия Свириденко.

Шмыгаля и весь Кабмин отправили в отставку

За это решение отдал свои голоса 261 народный избранник.

По словам нардепа Ярослава Железняк, пока все министры будут исполняющими обязанности "и.о".

Уже 17 июля намерены избрать нового премьер-министра Украины.

15 июля глава правительства Украины Денис Шмигаль подал заявление об отставке. Он опубликовал в социальных сетях документ.

Спасибо нашим защитникам и защитницам, которые держат фронт и берегут Украину! Благодарю Президента Украины Владимира Зеленского за доверие! Спасибо всей команде за неутомимый труд ради нашего государства! Слава Украине!

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Экс-премьер-министр Украины

Фото: скриншот

Следует отметить, что Денис Шмигаль не объяснил, почему принял такое решение.

Недавно украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что хочет видеть Дениса Шмыгаля в должности министра обороны.

Существует высокая вероятность, что Кабинет министров вскоре возглавит Юлия Свириденко — об этом также сообщил недавно сам глава государства.

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