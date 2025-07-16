Россия активизировала штурмы. У ВСУ описали ситуацию на фронте в Запорожской области

Российские оккупационные войска в Запорожье пытаются продвинуться в направлении населенных пунктов Новоданиловка и Каменское.
Главные тезисы
- Российские оккупационные войска активизировали штурмы в Запорожской области, направляясь к Новоданиловке и Каменскому.
- ВСУ описали боевые действия на Ореховском и Гуляйпольском направлениях фронта.
- Противник уничтожил позиции и застройку в Каменском, но столкнулся с сопротивлением и не может удержаться.
Россия активизировала штурмы на Ореховском и Гуляйпольском направлениях фронта
Об этом в телеэфире сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.
Он добавил, что в Каменском оккупанты уничтожили фактически все позиции Сил обороны и почти всю застройку.
Небольшими группами пехоты пытался (враг — ред.) зайти в этот населенный пункт (Каменское — ред.) и удержаться, однако удержаться там он не может. Силы обороны Украины уничтожают эти группы, но противник продолжает обстрелы и удары по разным видам вооружения — в частности, довольно часто применяет авиацию, нанося удары управляемыми авиационными бомбами и неуправляемыми авиационными ракетами.
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