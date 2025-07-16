Россия активизировала штурмы. У ВСУ описали ситуацию на фронте в Запорожской области

Сейчас активных боевых столкновений или активных штурмов в этих направлениях несколько меньше, чем на других на всей линии боевого столкновения. На Ореховском и Гуляйпольском направлениях у нас за день бывает одно-два боевых столкновения, в частности за прошедшие сутки на Ореховском направлении противник пытался продвинуться в направлении Новоданиловки, однако эта попытка была неуспешной. Кроме того, враг несколько дней подряд, как и с Малиновкой, пытался продвинуться в населенном пункте Каменское.