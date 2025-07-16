Россия активизировала штурмы. У ВСУ описали ситуацию на фронте в Запорожской области
Категория
Украина
Дата публикации

Россия активизировала штурмы. У ВСУ описали ситуацию на фронте в Запорожской области

ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Российские оккупационные войска в Запорожье пытаются продвинуться в направлении населенных пунктов Новоданиловка и Каменское.

Главные тезисы

  • Российские оккупационные войска активизировали штурмы в Запорожской области, направляясь к Новоданиловке и Каменскому.
  • ВСУ описали боевые действия на Ореховском и Гуляйпольском направлениях фронта.
  • Противник уничтожил позиции и застройку в Каменском, но столкнулся с сопротивлением и не может удержаться.

Россия активизировала штурмы на Ореховском и Гуляйпольском направлениях фронта

Об этом в телеэфире сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Сейчас активных боевых столкновений или активных штурмов в этих направлениях несколько меньше, чем на других на всей линии боевого столкновения. На Ореховском и Гуляйпольском направлениях у нас за день бывает одно-два боевых столкновения, в частности за прошедшие сутки на Ореховском направлении противник пытался продвинуться в направлении Новоданиловки, однако эта попытка была неуспешной. Кроме того, враг несколько дней подряд, как и с Малиновкой, пытался продвинуться в населенном пункте Каменское.

Владислав Волошин

Владислав Волошин

Спикер Сил обороны Юга Украины

Он добавил, что в Каменском оккупанты уничтожили фактически все позиции Сил обороны и почти всю застройку.

Небольшими группами пехоты пытался (враг — ред.) зайти в этот населенный пункт (Каменское — ред.) и удержаться, однако удержаться там он не может. Силы обороны Украины уничтожают эти группы, но противник продолжает обстрелы и удары по разным видам вооружения — в частности, довольно часто применяет авиацию, нанося удары управляемыми авиационными бомбами и неуправляемыми авиационными ракетами.

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