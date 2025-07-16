Росія активізувала штурми. У ЗСУ описали ситуацію на фронті у Запорізькій області

Зараз активних бойових зіткнень чи активних штурмів на цих напрямках дещо менше, ніж на деяких інших на всій лінії бойового зіткнення. На Оріхівському і Гуляйпільському напрямках у нас за день буває одне-два бойові зіткнення, зокрема, за минулу добу на Оріхівському напрямку противник намагався просунутись в напрямку Новоданилівки, проте ця спроба була неуспішною. Крім того, ворог декілька днів поспіль так, як і з Малинівкою, намагався просунутись в населеному пункті Кам'янське.