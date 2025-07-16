Росія активізувала штурми. У ЗСУ описали ситуацію на фронті у Запорізькій області

Російські окупаційні війська на Запоріжжі намагаються просунутись у напрямку населених пунктів Новоданилівка та Кам'янське.
Головні тези:
- Росія активізувала штурми на напрямках Оріхівському та Гуляйпільському у Запорізькій області.
- За даними ЗСУ, на Оріхівському напрямку ворог намагався просунутись у напрямку Новоданилівки, а також в населений пункт Кам'янське.
- Окупанти знищили позиції та забудову у Кам'янському, проте не можуть утриматись там через дії Сил оборони України.
Росія активізувала штурми на Оріхівському і Гуляйпільському напрямках фронту
Про це у телеефірі повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.
Він додав, що у Кам'янському окупанти знищили фактично всі позиції Сил оборони та майже всю забудову.
Невеликими групами піхоти намагався (ворог — ред.) зайти в цей населений пункт (Кам'янське — ред.) і утриматись, проте утриматись там він не може. Сили оборони України знищують ці групи, але противник продовжує обстріли і удари з різних видів озброєння — зокрема, доволі часто застосовує авіацію, завдаючи ударів керованими авіаційними бомбами і некерованими авіаційними ракетами.
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