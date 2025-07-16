Росія активізувала штурми. У ЗСУ описали ситуацію на фронті у Запорізькій області
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія активізувала штурми. У ЗСУ описали ситуацію на фронті у Запорізькій області

ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Російські окупаційні війська на Запоріжжі намагаються просунутись у напрямку населених пунктів Новоданилівка та Кам'янське.

Головні тези:

  • Росія активізувала штурми на напрямках Оріхівському та Гуляйпільському у Запорізькій області.
  • За даними ЗСУ, на Оріхівському напрямку ворог намагався просунутись у напрямку Новоданилівки, а також в населений пункт Кам'янське.
  • Окупанти знищили позиції та забудову у Кам'янському, проте не можуть утриматись там через дії Сил оборони України.

Росія активізувала штурми на Оріхівському і Гуляйпільському напрямках фронту

Про це у телеефірі повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Зараз активних бойових зіткнень чи активних штурмів на цих напрямках дещо менше, ніж на деяких інших на всій лінії бойового зіткнення. На Оріхівському і Гуляйпільському напрямках у нас за день буває одне-два бойові зіткнення, зокрема, за минулу добу на Оріхівському напрямку противник намагався просунутись в напрямку Новоданилівки, проте ця спроба була неуспішною. Крім того, ворог декілька днів поспіль так, як і з Малинівкою, намагався просунутись в населеному пункті Кам'янське.

Владислав Волошин

Владислав Волошин

Речник Сил оборони Півдня України

Він додав, що у Кам'янському окупанти знищили фактично всі позиції Сил оборони та майже всю забудову.

Невеликими групами піхоти намагався (ворог — ред.) зайти в цей населений пункт (Кам'янське — ред.) і утриматись, проте утриматись там він не може. Сили оборони України знищують ці групи, але противник продовжує обстріли і удари з різних видів озброєння — зокрема, доволі часто застосовує авіацію, завдаючи ударів керованими авіаційними бомбами і некерованими авіаційними ракетами.

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