Рада відправила у відставку Шмигаля та весь Кабмін

16 липня Верховна Рада України проголосувала за звільнення з посади прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та його уряд. Варто зазначити, що заяву про відставку глава Кабміну написав ще вчора, однак фактично це було рішення українського лідера Володимира Зеленського.
Головні тези:
- Міністри ще якийсь час виконуватимуть обов'язки, поки не буде обрано нового прем'єр-міністра.
- Цілком можливо, що новий Кабмін очолить Юлія Свириденко.
Шмигаль та весь Кабмін пішли у відставку
За це рішення віддав свої голоси 261 народний обранець.
За словами нардепа Ярослава Железняк, поки всі міністри будуть виконуючими обовʼязки "в.о".
Уже 17 липня мають намір обрати нового прем'єр-міністра України.
15 липня очільник уряду України Денис Шмигаль подав заяву про відставку. Він опублікував у соціальних мережах відповідний документ.
Варто зазначити, що Денис Шмигаль не пояснив, чому ухвалив таке рішення.
Нещодавно український лідер Володимир Зеленський заявив, що хоче бачити Дениса Шмигаля на посаді міністра оборони.
Існує висока ймовірність того, що Кабінет міністрів незабаром очолить Юлія Свириденко — про це також повідомив нещодавно сам глава держави.
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