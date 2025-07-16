Рада відправила у відставку Шмигаля та весь Кабмін
Категорія
Україна
Дата публікації

Рада відправила у відставку Шмигаля та весь Кабмін

Шмигаль
Джерело:  online.ua

16 липня Верховна Рада України проголосувала за звільнення з посади прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та його уряд. Варто зазначити, що заяву про відставку глава Кабміну написав ще вчора, однак фактично це було рішення українського лідера Володимира Зеленського.

Головні тези:

  • Міністри ще якийсь час виконуватимуть обов'язки, поки не буде обрано нового прем'єр-міністра.
  • Цілком можливо, що новий Кабмін очолить Юлія Свириденко.

Шмигаль та весь Кабмін пішли у відставку

За це рішення віддав свої голоси 261 народний обранець.

За словами нардепа Ярослава Железняк, поки всі міністри будуть виконуючими обовʼязки "в.о".

Уже 17 липня мають намір обрати нового прем'єр-міністра України.

15 липня очільник уряду України Денис Шмигаль подав заяву про відставку. Він опублікував у соціальних мережах відповідний документ.

Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави! Слава Україні!

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Експрем'єр-міністр України

Фото: скриншот

Варто зазначити, що Денис Шмигаль не пояснив, чому ухвалив таке рішення.

Нещодавно український лідер Володимир Зеленський заявив, що хоче бачити Дениса Шмигаля на посаді міністра оборони.

Існує висока ймовірність того, що Кабінет міністрів незабаром очолить Юлія Свириденко — про це також повідомив нещодавно сам глава держави.

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