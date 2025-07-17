Рада проголосувала за призначення Юлії Свириденко прем'єр-міністеркою України

Верховна Рада призначила прем’єр-міністеркою України Юлію Свириденко. Відповідне рішення 17 липня підтримали 262 народних депутати.
Головні тези:
- Верховна Рада призначила Юлію Свириденко прем’єр-міністеркою України, підтримавши відповідне рішення 262 народними депутатами.
- Свириденко стала другою жінкою-прем'єркою в історії незалежної України та першою за останні 15 років.
- Нова прем'єр-міністерка має різноманітний досвід у державному та приватному секторах, а також участь у важливих міжнародних переговорах.
Рада призначила Свириденко прем'єр-міністеркою України
Скільки голосів “за” Юлію Свириденко дали фракції Верховної Ради:
"Слуга народу" — 201
"Європейська солідарність" — 0
"Батьківщина" — 0
"Платформа за життя та мир" — 15
"За майбутнє" — 12
"Голос" — 1
"Довіра" — 15
"Відновлення України" — 10
Позафракційні — 13
Таким чином, Свириденко стала другою жінкою в історії незалежної України, яка очолила Кабінет міністрів, і першою — за останні 15 років.
39-річна нова прем'єр-міністерка родом із Чернігова. Народилася в родині держслужбовців. З відзнакою закінчила КНТЕУ та навчалася на аспірантурі. Проходила менеджерські курси у Німеччині та Швеції. Вільно володіє англійською та китайською мовами.
Починала карʼєру в приватному секторі, згодом керувала інвестпроєктами Чернігівщини, працювала у Чернігівській ОДА, де дійшла до посади в.о. голови.
Була заступницею міністра економіки, а з 2020-го — заступницею керівника Офісу президента з економіки. У Кабміні відповідала за важливі проєкти: "єРобота", санкційна політика, релокація бізнесу, фонд відновлення, перемовини з МВФ і ЄС.
Є підписанткою з української сторони нашумілої угоди про надра зі США.
Була серед учасників делегації України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на сході України представницею в робочій підгрупі з соціально-економічних питань.
4 листопада 2021 року Свириденко була призначена на посаду першого віцепрем'єра — міністра економіки. Через рік у серпні очолила Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики.
У 2023 році увійшла до рейтингу 100 нових лідерів світу за версією журналу TIME.
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