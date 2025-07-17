Рада проголосувала за призначення Юлії Свириденко прем'єр-міністеркою України
Категорія
Україна
Дата публікації

Рада проголосувала за призначення Юлії Свириденко прем'єр-міністеркою України

Свириденко
Джерело:  Ярослав Железняк

Верховна Рада призначила прем’єр-міністеркою України Юлію Свириденко. Відповідне рішення 17 липня підтримали 262 народних депутати.

Головні тези:

  • Верховна Рада призначила Юлію Свириденко прем’єр-міністеркою України, підтримавши відповідне рішення 262 народними депутатами.
  • Свириденко стала другою жінкою-прем'єркою в історії незалежної України та першою за останні 15 років.
  • Нова прем'єр-міністерка має різноманітний досвід у державному та приватному секторах, а також участь у важливих міжнародних переговорах.

Рада призначила Свириденко прем'єр-міністеркою України

Скільки голосів “за” Юлію Свириденко дали фракції Верховної Ради:

  • "Слуга народу" — 201

  • "Європейська солідарність" — 0

  • "Батьківщина" — 0

  • "Платформа за життя та мир" — 15

  • "За майбутнє" — 12

  • "Голос" — 1

  • "Довіра" — 15

  • "Відновлення України" — 10

  • Позафракційні — 13

Таким чином, Свириденко стала другою жінкою в історії незалежної України, яка очолила Кабінет міністрів, і першою — за останні 15 років.

Прем’єрка Юлія Свириденко

39-річна нова прем'єр-міністерка родом із Чернігова. Народилася в родині держслужбовців. З відзнакою закінчила КНТЕУ та навчалася на аспірантурі. Проходила менеджерські курси у Німеччині та Швеції. Вільно володіє англійською та китайською мовами.

Починала карʼєру в приватному секторі, згодом керувала інвестпроєктами Чернігівщини, працювала у Чернігівській ОДА, де дійшла до посади в.о. голови.

Була заступницею міністра економіки, а з 2020-го — заступницею керівника Офісу президента з економіки. У Кабміні відповідала за важливі проєкти: "єРобота", санкційна політика, релокація бізнесу, фонд відновлення, перемовини з МВФ і ЄС.

Є підписанткою з української сторони нашумілої угоди про надра зі США.

Була серед учасників делегації України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на сході України представницею в робочій підгрупі з соціально-економічних питань.

Під час роботи в ОП також очолювала Раду зі сприяння бізнесу. Була учасницею комісії відбору голови Бюро економічної безпеки (БЕБ), членкинею наглядової ради НАК "Нафтогаз України", головою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

4 листопада 2021 року Свириденко була призначена на посаду першого віцепрем'єра — міністра економіки. Через рік у серпні очолила Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики.

У 2023 році увійшла до рейтингу 100 нових лідерів світу за версією журналу TIME.

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