Рада проголосувала за призначення Юлії Свириденко прем'єр-міністеркою України

Рада призначила Свириденко прем'єр-міністеркою України

Скільки голосів “за” Юлію Свириденко дали фракції Верховної Ради:

"Слуга народу" — 201

"Європейська солідарність" — 0

"Батьківщина" — 0

"Платформа за життя та мир" — 15

"За майбутнє" — 12

"Голос" — 1

"Довіра" — 15

"Відновлення України" — 10

Позафракційні — 13

Таким чином, Свириденко стала другою жінкою в історії незалежної України, яка очолила Кабінет міністрів, і першою — за останні 15 років.

Прем’єрка Юлія Свириденко

39-річна нова прем'єр-міністерка родом із Чернігова. Народилася в родині держслужбовців. З відзнакою закінчила КНТЕУ та навчалася на аспірантурі. Проходила менеджерські курси у Німеччині та Швеції. Вільно володіє англійською та китайською мовами.

Починала карʼєру в приватному секторі, згодом керувала інвестпроєктами Чернігівщини, працювала у Чернігівській ОДА, де дійшла до посади в.о. голови.

Була заступницею міністра економіки, а з 2020-го — заступницею керівника Офісу президента з економіки. У Кабміні відповідала за важливі проєкти: "єРобота", санкційна політика, релокація бізнесу, фонд відновлення, перемовини з МВФ і ЄС.

Є підписанткою з української сторони нашумілої угоди про надра зі США.

Була серед учасників делегації України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на сході України представницею в робочій підгрупі з соціально-економічних питань.

Під час роботи в ОП також очолювала Раду зі сприяння бізнесу. Була учасницею комісії відбору голови Бюро економічної безпеки (БЕБ), членкинею наглядової ради НАК "Нафтогаз України", головою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Поширити

4 листопада 2021 року Свириденко була призначена на посаду першого віцепрем'єра — міністра економіки. Через рік у серпні очолила Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики.