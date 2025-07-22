Ще більше грошей. Що відомо про план глави Кабміну Свириденко
Категорія
Економіка
Дата публікації

Ще більше грошей. Що відомо про план глави Кабміну Свириденко

Свириденко
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Джерело:  Bloomberg

Нещодавно нова прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко дала зрозуміти, що, найімовірніше, звернеться по додаткове фінансування до Міжнародного валютного фонду (МВФ), адже має наміри зміцнити державні фінанси на тлі війни з Росією.

Головні тези:

  • Юлія Свириденко планує звернутися по додаткове фінансування до МВФ для покриття воєнного бюджету.
  • Також очільниця уряду налаштована посилити співпрацю зі США.

Чого чекати від Свириденко

Інформаційна агенція Bloomberg звернула увагу на те, що нова очільниця уряду України одразу чітко окреслила актуальні фінансові виклики.

Як зазначила Юлія Свириденко, світові донори станом на сьогодні забезпечили лише 50% з приблизно 75 мільярдів доларів, які Україні знадобляться в найближчі два роки для покриття воєнного бюджету.

Що важливо розуміти, поточна програма Міжнародного валютного фонду обсягом близько 16 мільярдів доларів завершується 2027 року.

Уже під час наступної перевірки програми в серпні, цілком імовірно, стартує обговорення нової програми.

Якщо базовий сценарій припускає, що війна триватиме і наступного року, дуже ймовірно, що ми матимемо нову програму МВФ, — заявила нещодавно нова глава Кабміну.

Оскільки ніхто не може спрогнозувати, коли саме завершиться війна, Юлія Свириденко планує просити ще більше грошей у МВФ.

Також вона має намір налагодити відносини з командою американського лідера Дональда Трампа.

Варто зазначити, що успішний досвід переговорів з членами його адміністрації у неї вже є.

Цього разу буде йтися про поглибленні співпраці зі США щодо закупівель озброєння — зокрема, систем ППО Patriot — та спільного виробництва дронів.

Як наголосила Свириденко, це може включати навіть будівництво заводів у США для виробництва безпілотників.

Наша ідея полягає в тому, що ми — дійсно сильна нація. Я вважаю Україну одним із найкращих у світі прикладів єдиного поля бою для випробувань новітніх технологій, — наголосила глава Кабміну.

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