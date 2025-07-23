Patriot для України. Про що домовляється Пентагон
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Політика
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Patriot для України. Про що домовляється Пентагон

Пентагон домовляється про надання Україні Patriot
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Джерело:  Суспільне

Як вдалося дізнатися "Суспільне" від своїх інсайдерів, Міністерство оборони США наразі проводить перемовини з низкою країн щодо надання систем протиповітряної оборони Patriot для України.

Головні тези:

  • Переговори знаходяться на етапі обговорень, і поки немає конкретних дедлайнів.
  • Ціль переговорів полягає у визначенні можливих постачальників та умов надання системи протиповітряної оборони.

Пентагон домовляється про надання Україні Patriot

За словами анонімних джерел, це будуть окремі угоди з окремими країнами.

Наразі відомо, що Пентагон проводить переговори із низкою країн про можливі двосторонні угоди щодо постачання американських протиповітряних систем Patriot Україні.

Що важливо розуміти, процес перебуває на стадії обговорень та не має дедлайну.

Також поки не розкривається точна кількість держав-учасників переговорів, їх перелік і терміни виконання домовленостей.

Поки що немає конкретних термінів чи дедлайну, — заявило анонімне джерело.

Інсайдери також додали, що обговорення з різними країнами тривають, а ключова ціль полягає в тому, щоб визначити, хто і що може надати.

У відповідь на уточнюючі запитання щодо анонсованих раніше Президентом Дональдом Трампом 17 систем Patriot Пентагон і Держдепартамент переадресовали запитання до Білого дому.

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