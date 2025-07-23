Patriot для України. Про що домовляється Пентагон

Як вдалося дізнатися "Суспільне" від своїх інсайдерів, Міністерство оборони США наразі проводить перемовини з низкою країн щодо надання систем протиповітряної оборони Patriot для України.

Пентагон домовляється про надання Україні Patriot

За словами анонімних джерел, це будуть окремі угоди з окремими країнами.

Наразі відомо, що Пентагон проводить переговори із низкою країн про можливі двосторонні угоди щодо постачання американських протиповітряних систем Patriot Україні.

Що важливо розуміти, процес перебуває на стадії обговорень та не має дедлайну.

Також поки не розкривається точна кількість держав-учасників переговорів, їх перелік і терміни виконання домовленостей.

Поки що немає конкретних термінів чи дедлайну, — заявило анонімне джерело. Поширити

Інсайдери також додали, що обговорення з різними країнами тривають, а ключова ціль полягає в тому, щоб визначити, хто і що може надати.